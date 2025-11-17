Lan Phương sốc với Doãn Quốc Đam

Lan Phương chia sẻ cảnh nhân vật Linh bị Đăng lao đến bóp cổ không nằm trong kịch bản, mà là hành động bộc phát của Doãn Quốc Đam trong lúc ghi hình.

Kể từ khi xuất hiện trong Gió ngang khoảng trời xanh, vai diễn "tiểu tam" Linh do Lan Phương thủ vai thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình. Ở những diễn biến mới nhất, Linh ngày càng "lộng hành" và giở nhiều thủ đoạn, khiến gia đình Đăng và Mỹ Anh (Doãn Quốc Đam - Phương Oanh) đổ vỡ.

Trên sóng truyền hình mới đây, Lan Phương có những chia sẻ về vai diễn trong Gió ngang khoảng trời xanh. Cô cho biết cảnh ấn tượng nhất trong phim là khi nhân vật Đăng bị dồn vào chân tường, nhào vào bóp cổ Linh (trong tập 40). Diễn viên tiết lộ cảnh này không nằm trong kịch bản, mà là hành động bộc phát của Doãn Quốc Đam ở thời điểm đó.

"Điều đó khiến Phương cảm thấy rất bất ngờ, bị sốc thực sự. Nhưng nó cũng giúp Phương diễn những cảnh sau chân thực hơn", cô chia sẻ.

Cũng trong chương trình, Lan Phương tâm sự cô vừa vui vừa buồn khi bị cộng đồng mạng công kích vì đóng "tiểu tam". Cô vui vì diễn xuất của mình thuyết phục được khán giả, khiến họ thấy sự đáng ghét của nhân vật. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lại đánh đồng cô với Linh, từ ghét nhân vật mà ghét lây sang diễn viên, khiến Lan Phương thấy có chút chạnh lòng.

Cảnh Đăng và Linh xô xát trong cơn giận dữ là hành động bộc phát của Doãn Quốc Đam.

Trong Gió ngang khoảng trời xanh, Linh ban đầu là đối tác của Đăng. Cô tìm cách chen chân vào gia đình của anh không hẳn vì thèm khát tình yêu, mà chủ yếu muốn phá hoại hạnh phúc của người khác. Chính sự méo mó trong tâm lý nhân vật biến vai Linh trở nên đáng sợ hơn phiên bản gốc là Lâm Hữu Hữu trong 30 không phải là hết.

Ở tập 43 sẽ lên sóng tối 17/11, nhân vật Linh đối mặt với sự ân hận sau khi chứng kiến tổ ấm của Mỹ Anh và Đăng tan vỡ. Cô quyết định xin nghỉ việc và rời đi, đồng thời tìm gặp Mỹ Anh để nói lời xin lỗi.

Nhận định về nhân vật, Lan Phương cho hay Linh không chỉ đáng trách, mà cũng đáng thương. "Cô ấy lớn lên trong một gia đình đã gây ra rất nhiều tổn thương thời thơ ấu, và phải tìm mọi cách xoa dịu nỗi đau của mình. Linh có một đứa trẻ ở bên trong cần được chữa lành", diễn viên chia sẻ.