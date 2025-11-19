Xuân Son đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Tối 19/11, Nguyễn Xuân Son trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên của tuyển Việt Nam ghi bàn tại vòng loại Asian Cup.

Xuân Son là cầu thủ nhập tịch đầu tiên ghi bàn cho tuyển Việt Nam ở vòng loại cúp châu Á.

Phút 68 trên sân vận động Lào, sau khi Phetdavanh Somsanith bên phía đội chủ nhà để bóng chạm tay từ quả tạt của Tuấn Hải, tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền và Xuân Son dễ dàng ghi bàn mở tỷ số.

Xuân Son trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên ghi bàn cho tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup. Vào cuối năm ngoái, anh tạo cột mốc tương tự tại AFF Cup 2024 khi lần đầu tiên góp mặt với tư cách cầu thủ nhập tịch.

Trước khi tái xuất, Xuân Son để lại dấu ấn mạnh mẽ. Chỉ sau 5 trận ra sân, anh ghi 7 bàn và thực hiện 2 kiến tạo, góp công lớn giúp Việt Nam vô địch AFF Cup. Cá nhân Xuân Son đoạt cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải.

Lần này, bàn thắng của Xuân Son giúp tuyển Việt Nam khai thông bế tắc và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0. Trận đấu là bước đầu để Xuân Son từng bước lấy lại phong độ đỉnh cao.

Với tuyển Việt Nam, trận thắng giúp Xuân Son và đồng đội duy trì khoảng cách kém 3 điểm so với Malaysia. Ngày 31/3/2026, thầy trò Kim Sang-sik sẽ đối đầu trực tiếp với "Những chú hổ" trên sân nhà ở lượt trận cuối bảng F.