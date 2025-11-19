Khó hiểu với những pha dứt điểm của tuyển Việt Nam

Ngoài Tiến Linh, Hoàng Đức và Quang Hải nỗ lực tung ra các cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng các pha dứt điểm đều thiếu chính xác nên không thể gây khó khăn thực sự cho thủ môn tuyển Lào. Hiệp một khép lại với sự bế tắc đến cùng cực của "Những chiến binh sao vàng".