Khó hiểu với những pha dứt điểm của tuyển Việt Nam

Trên sân vận động quốc gia Lào, Việt Nam gặp khó khăn lớn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng trước chủ nhà, dù kiểm soát bóng tới 60% và liên tục ép sân trong hiệp một.
Chân sút chủ lực Nguyễn Tiến Linh tiếp tục cho thấy phong độ thiếu ổn định. Anh có ít nhất 3 cơ hội ngon ăn nhưng đều sút bóng ra ngoài hoặc đưa bóng quá nhẹ, không đủ độ sát thương.
Điển hình là phút 31, trước tình huống lộn xộn trong vòng cấm tuyển Lào, Tiến Linh đứng trống trải cách khung thành chưa đến 10 m nhưng cú dứt điểm lại vọt xà ngang, khiến tất cả tiếc nuối.
Một số pha đánh đầu hoặc tì đè của cầu thủ thuộc biên chế CLB CA TP.HCM cũng không đạt hiệu quả.
Ngoài Tiến Linh, Hoàng Đức và Quang Hải nỗ lực tung ra các cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng các pha dứt điểm đều thiếu chính xác nên không thể gây khó khăn thực sự cho thủ môn tuyển Lào. Hiệp một khép lại với sự bế tắc đến cùng cực của "Những chiến binh sao vàng".
Sau giờ nghỉ, HLV Kim Sang-sik tung liền 4 cầu thủ gồm Hai Long, Xuân Son, Tuấn Hải và Gia Hưng vào sân để làm mới hàng công. Tuy nhiên, tới lượt Tuấn Hải có pha dứt điểm hỏng ăn đáng tiếc. Nỗ lực làm tường của Xuân Son mở ra khoảng trống cho Tuấn Hải. Dù vậy, chân sút của CLB Hà Nội đưa bóng đi trúng xà.
Phải đến khi bóng chạm tay cầu thủ Lào trong vùng cấm và trọng tài cho tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền, thế bế tắc mới được phá vỡ. Cầu thủ ghi bàn không ai khác là Xuân Son.
Phút 68, Xuân Son tung cú sút lạnh lùng từ cự ly 11 m, không cho thủ môn đội chủ nhà cơ hội cản phá, dù đoán đúng hướng. Bàn thắng mang ý nghĩa lớn, đánh dấu màn trở lại của Xuân Son sau khoảng 10 tháng dính chấn thương nặng.
Sau bàn thắng, tuyển Việt Nam vẫn chơi khá bế tắc. Phải đến khi thủ thành Lào mắc sai lầm ở phút 90+3, Tuấn Hải mới tận dụng cơ hội móc bóng thành công, ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam.
