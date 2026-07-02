Xôn xao chuyện Bồ Đào Nha đổi logo đội tuyển

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) phải lên tiếng trấn an dư luận sau khi thông tin đội tuyển thay đổi logo giữa World Cup 2026 lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Hình ảnh "logo mới" làm người hâm mộ Bồ Đào Nha xôn xao nhiều ngày qua.

Những ngày qua, người hâm mộ Bồ Đào Nha xôn xao trước thông tin đội tuyển sử dụng một mẫu logo mới trước thềm giai đoạn knock-out World Cup 2026. Tin đồn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi, buộc Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) phải phát thông báo chính thức để bác bỏ.

Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ việc FPF giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới trên website và các nền tảng số. Biểu tượng mới được thiết kế theo phong cách tối giản, các đường nét mềm mại và bo tròn hơn nhằm phù hợp với môi trường kỹ thuật số, khiến nhiều người lầm tưởng đây sẽ là logo mới của đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, FPF khẳng định sự thay đổi chỉ áp dụng cho bộ nhận diện doanh nghiệp của liên đoàn, không liên quan đến biểu tượng xuất hiện trên áo đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Theo giải thích của FPF, việc làm mới hình ảnh nằm trong kế hoạch đồng bộ hệ thống nhận diện giữa các đơn vị trực thuộc liên đoàn, đồng thời nâng cao tính nhất quán trong hoạt động truyền thông và thương mại.

Đáng chú ý, liên đoàn nhấn mạnh chưa từng cân nhắc việc thay đổi biểu tượng của đội tuyển giữa thời điểm World Cup đang diễn ra.

Bài đăng đính chính thông tin của FPF.

"Biểu tượng mà các cầu thủ mang trên ngực áo với niềm tự hào đại diện cho cả một quốc gia. Đó là biểu tượng bất khả xâm phạm và sẽ tiếp tục được gìn giữ", FPF khẳng định trong thông báo.

Thông điệp này cũng chấm dứt mọi đồn đoán về khả năng Bồ Đào Nha ra sân với logo mới ở các trận đấu sắp tới.

Sau khi kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng K, thầy trò HLV Roberto Martinez đang hướng toàn bộ sự tập trung vào cuộc đối đầu Croatia ở vòng knock-out World Cup 2026.

Trong trận đấu quyết định này, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội vẫn sẽ khoác lên mình chiếc áo mang quốc huy truyền thống, như lời khẳng định của FPF về giá trị và ý nghĩa của biểu tượng gắn liền với lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

Highlights Colombia 0-0 Bồ Đào Nha Sáng 28/6, Colombia hòa Bồ Đào Nha 0-0 ở lượt đấu cuối bảng K World Cup 2026.