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Thể thao World Cup 2026

Milan phá két vì Gonçalo Ramos

  • Thứ tư, 1/7/2026 02:34 (GMT+7)
  • 26 phút trước

AC Milan chi hơn 70 triệu euro để mua Gonçalo Ramos từ PSG, biến tiền đạo Bồ Đào Nha thành bản hợp đồng đắt nhất lịch sử CLB.

Gonçalo Ramos trở thành bản hợp đồng đắt nhất lịch sử AC Milan.

AC Milan tạo cú nổ lớn trên thị trường chuyển nhượng khi hoàn tất thương vụ Gonçalo Ramos từ PSG. Mức phí hơn 70 triệu euro giúp tiền đạo người Bồ Đào Nha trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử đội bóng áo sọc đỏ đen.

Theo truyền thông Italy, Milan phải trả khoảng 74 triệu euro cho PSG. Con số này vượt xa kỷ lục cũ của CLB, vốn thuộc về Rafael Leão, người cập bến San Siro từ Lille năm 2019 với giá 49,5 triệu euro. Thương vụ Ramos cũng nằm trong nhóm những bản hợp đồng đắt nhất từng được một CLB Serie A thực hiện.

Ramos vừa bước sang tuổi 25 và là bản hợp đồng đầu tiên dưới thời HLV Rúben Amorim. Động thái này cho thấy Milan muốn làm mới mạnh mẽ sau mùa giải bị chính các ông chủ người Mỹ đánh giá là “thất bại rõ ràng”. Hợp đồng giữa Ramos và Milan có thời hạn đến hết mùa 2030/31.

Sự xuất hiện của Ramos giúp hàng công Milan thêm đáng chờ đợi. Anh sẽ sát cánh cùng Rafael Leão và Christian Pulisic, tạo nên một tuyến đầu giàu tốc độ, kỹ thuật và khả năng gây áp lực. Với Amorim, Ramos không chỉ là một trung phong mới, mà còn là mảnh ghép thể hiện tham vọng tái thiết đội bóng.

Thương vụ được xác nhận trong lúc Ramos đang cùng tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026. Anh chuẩn bị bước vào trận vòng 16 đội gặp Croatia, nơi áp lực cạnh tranh trên hàng công vẫn rất lớn.

Ramos trưởng thành từ Benfica trước khi chuyển sang PSG năm 2023. Trong ba mùa giải tại Paris, anh giành 12 danh hiệu, trong đó có 2 Champions League. Tuy nhiên, tiền đạo này chưa bao giờ thật sự trở thành lựa chọn không thể thay thế. Thành tích 45 bàn sau 131 trận là tốt, nhưng chưa đủ để anh chiếm vị thế số một ở Parc des Princes.

Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, Ramos cũng thường phải sống dưới cái bóng Cristiano Ronaldo. Việc sang Milan vì thế mở ra cơ hội mới: trở thành trung phong chủ lực, thay vì tiếp tục đóng vai phụ ở Paris.

Hà Trang

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  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

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