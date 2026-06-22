Sao Bồ Đào Nha hoãn đám cưới vì trận chung kết World Cup
Thứ hai, 22/6/2026 18:05 (GMT+7)
53 phút trước
Tiền đạo Goncalo Ramos vừa tiết lộ đã quyết định hoãn đám cưới để tập trung hoàn toàn cho trận chung kết World Cup 2026.
Goncalo Ramos hoãn đám cưới vì trận chung kết World Cup 2026.
Theo đó, lễ cưới của chân sút thuộc biên chế Paris Saint-Germain sẽ chính thức diễn ra vào ngày 25/7, chậm hơn một tuần so với lịch trình dự kiến ban đầu.
Quyết định dời ngày trọng đại được đưa ra sau khi Ramos xem xét lịch thi đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cụ thể, trận chung kết World Cup 2026 được ấn định tổ chức vào ngày 20/7.
Việc dời lễ cưới sang ngày 25/7 nhằm đảm bảo tiền đạo này không bị phân tâm và có thể tham gia trọn vẹn giải đấu nếu đội tuyển Bồ Đào Nha tiến đến trận đấu cuối cùng.
Chia sẻ về sự thay đổi này, Ramos cho biết: "Thực ra, đám cưới được lên lịch vào ngày 19/7. Tuy nhiên, chúng tôi buộc phải hoãn lại vì trận chung kết World Cup diễn ra vào ngay ngày hôm sau. Chúng tôi hy vọng ít nhất đội tuyển sẽ góp mặt trong trận đấu cuối cùng đó".
Ở lượt trận đầu tiên tại bảng K, Bồ Đào Nha tạm thời bỏ túi 1 điểm sau trận hòa 1-1 đầy bất ngờ với CHDC Congo hôm 18/6. Ramos và các đồng đội đang chuẩn bị cho cuộc chạm trán Uzbekistan diễn ra vào sáng 24/6, với hy vọng có thể giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026.
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.
Huy Trưởng
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Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.