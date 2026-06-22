Sao Bồ Đào Nha hoãn đám cưới vì trận chung kết World Cup

Tiền đạo Goncalo Ramos vừa tiết lộ đã quyết định hoãn đám cưới để tập trung hoàn toàn cho trận chung kết World Cup 2026.

Goncalo Ramos hoãn đám cưới vì trận chung kết World Cup 2026.

Theo đó, lễ cưới của chân sút thuộc biên chế Paris Saint-Germain sẽ chính thức diễn ra vào ngày 25/7, chậm hơn một tuần so với lịch trình dự kiến ban đầu.

Quyết định dời ngày trọng đại được đưa ra sau khi Ramos xem xét lịch thi đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cụ thể, trận chung kết World Cup 2026 được ấn định tổ chức vào ngày 20/7.

Việc dời lễ cưới sang ngày 25/7 nhằm đảm bảo tiền đạo này không bị phân tâm và có thể tham gia trọn vẹn giải đấu nếu đội tuyển Bồ Đào Nha tiến đến trận đấu cuối cùng.

Chia sẻ về sự thay đổi này, Ramos cho biết: "Thực ra, đám cưới được lên lịch vào ngày 19/7. Tuy nhiên, chúng tôi buộc phải hoãn lại vì trận chung kết World Cup diễn ra vào ngay ngày hôm sau. Chúng tôi hy vọng ít nhất đội tuyển sẽ góp mặt trong trận đấu cuối cùng đó".

Ở lượt trận đầu tiên tại bảng K, Bồ Đào Nha tạm thời bỏ túi 1 điểm sau trận hòa 1-1 đầy bất ngờ với CHDC Congo hôm 18/6. Ramos và các đồng đội đang chuẩn bị cho cuộc chạm trán Uzbekistan diễn ra vào sáng 24/6, với hy vọng có thể giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026.

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