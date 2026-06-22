Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Sao Bồ Đào Nha hoãn đám cưới vì trận chung kết World Cup

  • Thứ hai, 22/6/2026 18:05 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Tiền đạo Goncalo Ramos vừa tiết lộ đã quyết định hoãn đám cưới để tập trung hoàn toàn cho trận chung kết World Cup 2026.

Goncalo Ramos hoãn đám cưới vì trận chung kết World Cup 2026.

Theo đó, lễ cưới của chân sút thuộc biên chế Paris Saint-Germain sẽ chính thức diễn ra vào ngày 25/7, chậm hơn một tuần so với lịch trình dự kiến ban đầu.

Quyết định dời ngày trọng đại được đưa ra sau khi Ramos xem xét lịch thi đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cụ thể, trận chung kết World Cup 2026 được ấn định tổ chức vào ngày 20/7.

Việc dời lễ cưới sang ngày 25/7 nhằm đảm bảo tiền đạo này không bị phân tâm và có thể tham gia trọn vẹn giải đấu nếu đội tuyển Bồ Đào Nha tiến đến trận đấu cuối cùng.

Chia sẻ về sự thay đổi này, Ramos cho biết: "Thực ra, đám cưới được lên lịch vào ngày 19/7. Tuy nhiên, chúng tôi buộc phải hoãn lại vì trận chung kết World Cup diễn ra vào ngay ngày hôm sau. Chúng tôi hy vọng ít nhất đội tuyển sẽ góp mặt trong trận đấu cuối cùng đó".

Ở lượt trận đầu tiên tại bảng K, Bồ Đào Nha tạm thời bỏ túi 1 điểm sau trận hòa 1-1 đầy bất ngờ với CHDC Congo hôm 18/6. Ramos và các đồng đội đang chuẩn bị cho cuộc chạm trán Uzbekistan diễn ra vào sáng 24/6, với hy vọng có thể giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026.

Streamer nổi tiếng thế giới đội nón lá Việt Nam cổ vũ Ronaldo gây sốt World Cup Streamer IShowSpeed gây chú ý mạng xã hội Việt Nam khi xuất hiện với chiếc nón lá vẽ hình Cristiano Ronaldo trong trận ra quân của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 rạng sáng 18/6.

Hơn 3 triệu lượt xem Ronaldo quỳ gối trên sân tập

Siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trong buổi tập của tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

2 giờ trước

Ronaldo làm dậy sóng tranh luận ở tuyển Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha sở hữu đội hình đủ sức vô địch World Cup, nhưng màn trình diễn nhạt nhòa của Cristiano Ronaldo trước Congo khiến tranh cãi cũ lại bùng lên.

3 giờ trước

Sao trẻ Bồ Đào Nha: 'Chúng tôi không có nghĩa vụ dồn bóng cho Ronaldo'

Francisco Conceicao vừa có những tuyên bố gây sốc về đặc quyền của Cristiano Ronaldo nhằm xoa dịu áp lực dư luận sau trận hòa CHDC Congo hôm 18/6.

9 giờ trước

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup bồ đào nha goncalo ramos Sergio Ramos world cup bồ đào nha goncalo ramos

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

Đọc tiếp

Tran Phap - Iraq nguy co bi hoan hinh anh

Trận Pháp - Iraq nguy cơ bị hoãn

50 phút trước 18:08 22/6/2026

0

Theo RMC Sport, trận đấu giữa Pháp và Iraq thuộc khuôn khổ bảng I World Cup 2026 có nguy cơ bị hoãn vì dự báo thời tiết xấu tại Philadelphia (Mỹ).

Real Madrid mac ket voi Camavinga hinh anh

Real Madrid mắc kẹt với Camavinga

51 phút trước 18:07 22/6/2026

0

Real Madrid đang khởi đầu kỳ chuyển nhượng khá sôi động, nhưng hiện tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn tồn đọng một bài toán khó giải mang tên Eduardo Camavinga.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý