Sao trẻ Bồ Đào Nha: 'Chúng tôi không có nghĩa vụ dồn bóng cho Ronaldo'

Francisco Conceicao vừa có những tuyên bố gây sốc về đặc quyền của Cristiano Ronaldo nhằm xoa dịu áp lực dư luận sau trận hòa CHDC Congo hôm 18/6.

Conceicao gây bão khi nhắc đến Ronaldo

Phát biểu tại Palm Beach (Florida), ngôi sao của Juventus thẳng thắn tuyên bố: "Chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ hay nhu cầu nào phải chuyền bóng cho anh ấy" . Lời khẳng định này nhằm bác bỏ những chỉ trích cho rằng lối chơi của "Selecao châu Âu" đang bị phụ thuộc quá mức vào siêu sao 41 tuổi sau trận hòa 1-1 CHDC Congo ở lượt trận ra quân bảng K.

Conceicao giải thích rằng mọi quyết định phối hợp trên sân cỏ đều dựa trên bản năng thi đấu và sự tính toán trong tích tắc. Cầu thủ 23 tuổi nhấn mạnh bản thân luôn chuyền bóng cho bất kỳ ai đang ở vị trí thuận lợi nhất thay vì ưu tiên danh tiếng cá nhân.

Dù phủ nhận "đặc quyền" của CR7 trên sân, Conceicao vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho tinh thần của người đàn anh. Anh gọi Ronaldo là tấm gương mẫu mực về lòng khao khát chiến thắng, luôn tập luyện với cường độ cao như thể đó là buổi tập cuối cùng trong sự nghiệp.

Theo cầu thủ thuộc biên chế Juventus, sự hiện diện của Ronaldo là động lực lớn cho thế hệ trẻ, nhưng mục tiêu tập thể vẫn là ưu tiên hàng đầu để đội bóng vận hành trơn tru.

Thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại bảng K gặp Uzbekistan vào ngày 24/6. Sau màn khởi đầu chưa như ý, Bồ Đào Nha đang đối mặt với sức ép lớn từ dư luận.

Messi gọi, Ronaldo liệu có trả lời Hat trick đẳng cấp vào lưới Algeria trong ngày ra quân đủ khiến Messi phả hơi nóng vào màn chào sân của Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha rạng sáng 18/6.