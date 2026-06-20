Fan Ronaldo tràn vào Instagram Diogo Jota, yêu cầu chuyền bóng cho CR7

Dù Diogo Jota qua đời, trang Instagram của cố tiền đạo này vẫn liên tục xuất hiện những bình luận liên quan đến Cristiano Ronaldo sau trận ra quân của tuyển Bồ Đào Nha.

Động thái khó hiểu của một số người hâm mộ Ronaldo.

Dưới các bài đăng của Jota, nhiều người hâm mộ để lại những dòng bình luận như "Hãy chuyền bóng cho Ronaldo", "Đừng quên CR7" hay "Yên nghỉ nhé nhưng hãy chuyền cho Ronaldo". Điều đáng nói là những bình luận này xuất hiện trên chính trang cá nhân của một cầu thủ đã qua đời.

Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trong cộng đồng bóng đá. Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu và cho rằng một bộ phận người hâm mộ đang hành động thiếu kiểm soát khi liên tục đăng tải những nội dung không liên quan dưới các bài viết tưởng niệm hoặc hình ảnh cũ của Jota.

Làn sóng bình luận xuất hiện sau trận hòa thất vọng của tuyển Bồ Đào Nha trước CHDC Congo hôm 18/6. Trước đó, Bruno Fernandes trở thành mục tiêu chỉ trích của người hâm mộ Ronaldo vì cho rằng anh không chuyền bóng đủ nhiều cho CR7. Joao Neves cũng bị công kích trên mạng xã hội sau những phát biểu liên quan đến đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha.

Giờ đây, ngay cả người đã qua đời là Jota cũng bị kéo vào những cuộc tranh luận xoay quanh Ronaldo. Điều này khiến nhiều CĐV trung lập lên tiếng kêu gọi sự tôn trọng đối với cố tiền đạo, đồng thời chỉ trích việc biến trang cá nhân của anh thành nơi để tranh cãi về các vấn đề chuyên môn của đội tuyển quốc gia.

Sự việc một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng khổng lồ của Ronaldo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh tình cảm dành cho CR7, không ít ý kiến cho rằng người hâm mộ cần giữ sự chừng mực, đặc biệt khi nhắc đến một cầu thủ đã ra đi và vẫn được bóng đá Bồ Đào Nha tưởng nhớ.

Không ghi bàn, Ronaldo vẫn biết cách tạo dấu ấn Màn trình diễn trong chiến thắng 2-1 trước Chile vào sáng 7/6 của Ronaldo phần nào giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào phong độ của anh tại World Cup 2026.