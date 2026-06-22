Ronaldo làm dậy sóng tranh luận ở tuyển Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha sở hữu đội hình đủ sức vô địch World Cup, nhưng màn trình diễn nhạt nhòa của Cristiano Ronaldo trước Congo khiến tranh cãi cũ lại bùng lên.

Ronaldo tiếp tục là tâm điểm tranh luận sau trận hòa của Bồ Đào Nha trước Congo DR.

Bốn năm trôi qua, Bồ Đào Nha vẫn đứng trước cùng một câu hỏi: Cristiano Ronaldo có còn nên đá chính ở một giải đấu lớn?

Cuộc tranh luận chưa khép lại

Trận hòa 1-1 trước Congo thuộc lượt trận mở màn bảng K không tạo ra cú sốc quá lớn về tỷ số, nhưng lại làm nóng lên vấn đề tưởng như phải được giải quyết từ World Cup 2022. Ronaldo, ở tuổi 41, có màn trình diễn mờ nhạt. Anh chỉ chạm bóng 29 lần, tung 3 cú dứt điểm và không có lần nào đưa bóng đi trúng đích.

Với một đội tuyển được đánh giá là ứng viên vô địch, những con số ấy khó có thể khiến dư luận yên tâm.

Bồ Đào Nha hiện sở hữu một trong những hàng tiền vệ hay nhất giải. Họ có chất lượng đội hình đủ sâu để nghĩ đến chặng đường dài. Nhưng thay vì chỉ nói về sức mạnh tập thể, đội bóng của HLV Roberto Martinez lại bị kéo trở về cuộc tranh luận quen thuộc: Ronaldo là điểm tựa, hay đang trở thành một vấn đề chiến thuật?

Đây không phải câu chuyện mới. Tại Qatar 4 năm trước, HLV Fernando Santos từng đối mặt với áp lực tương tự. Sau vòng bảng World Cup 2022, ông quyết định gạt Ronaldo khỏi đội hình xuất phát ở các trận knock-out gặp Thụy Sĩ và Morocco.

Đó là quyết định gây sốc, nhưng không thiếu cơ sở chuyên môn. Khi ấy, Ronaldo đã 37 tuổi và không còn cho thấy sự sắc bén như trước.

Ronaldo chưa ghi bàn trong 10 trận gần nhất tại các giải đấu lớn cho Bồ Đào Nha.

Sau World Cup 2022, nhiều người tin rằng kỷ nguyên Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha đã đi đến hồi kết. Santos rời ghế HLV. Ronaldo cũng rời bóng đá đỉnh cao châu Âu để sang Saudi Arabia khoác áo Al Nassr sau cuộc chia tay không êm đẹp với Manchester United.

Nhưng cuộc chuyển giao được chờ đợi không diễn ra. Ronaldo không tuyên bố chia tay đội tuyển. Martinez tiếp tục triệu tập anh. Và đến World Cup 2026, Bồ Đào Nha lại bước vào giải đấu với cùng một bài toán từng khiến họ đau đầu ở Qatar.

Khác biệt nằm ở chỗ Martinez tỏ ra cứng rắn hơn Santos. Nếu người tiền nhiệm từng tính đến phương án dùng Ronaldo như một quân bài dự bị chiến lược, Martinez vẫn bảo vệ vai trò đá chính của anh. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhiều lần dùng các con số để đáp lại nghi ngờ.

Ông từng nhấn mạnh Ronaldo ghi 25 bàn trong 30 trận gần nhất cho đội tuyển là một “món quà”. Khi được hỏi vì sao không rút Ronaldo khỏi sân trong trận gặp Congo, Martinez cũng giữ nguyên quan điểm: trong một trận đấu cần bàn thắng, không có lý do để rút cầu thủ ghi bàn hay nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Khi những con số không đủ dập tắt hoài nghi

Martinez có lý do để bảo vệ Ronaldo. Tiền đạo này vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở cấp CLB. Mùa trước, anh ghi 30 bàn sau 37 trận cho Al Nassr. Mùa trước đó, con số là 35 bàn sau 41 trận. Ronaldo cũng là vua phá lưới Nations League 2024/25, giải đấu Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch. Anh ghi bàn ở bán kết trước Đức và chung kết trước Tây Ban Nha.

Nhưng vấn đề của Ronaldo không chỉ nằm ở tổng số bàn thắng.

Những người hoài nghi cho rằng Saudi Pro League không thể được đặt ngang hàng với các giải đấu hàng đầu châu Âu. Quan trọng hơn, Ronaldo đã không ghi bàn từ bóng sống ở một giải đấu lớn kể từ tháng 6/2021. Với một trung phong đá chính cho ứng viên vô địch World Cup, đó là dữ kiện khó bỏ qua.

Bồ Đào Nha sở hữu đội hình mạnh, nhưng câu hỏi về Ronaldo vẫn chưa có lời giải.

Trận gặp Congo càng khiến áp lực tăng thêm. Ronaldo không chỉ thiếu hiệu quả trong dứt điểm, mà còn bị chỉ trích vì lựa chọn xử lý. Cựu danh thủ Pháp, Thierry Henry cho rằng anh quá vội vàng trong một pha bóng mà Bruno Fernandes ở vị trí thuận lợi hơn. Thông điệp của cựu tiền đạo Arsenal rất rõ: điều đội bóng cần là bàn thắng cho tập thể, không phải một cá nhân bằng mọi giá phải ghi bàn.

Paul Scholes, đồng đội cũ của Ronaldo ở Man United, thậm chí gay gắt hơn. Ông nói vị trí duy nhất một cầu thủ 41 tuổi nên đá chính trên sân là thủ môn. Nhận xét ấy có phần cực đoan, nhưng phản ánh tâm trạng của không ít người: Bồ Đào Nha không thể để cả đội hình tài năng xoay quanh một câu hỏi cũ mãi không có lời giải.

Điều nguy hiểm với Martinez là cuộc tranh luận về Ronaldo có thể trở thành sự xao nhãng lớn. Đội tuyển Bồ Đào Nha đủ mạnh để nghĩ đến chức vô địch. Nhưng mọi trận đấu của họ có nguy cơ bị thu hẹp vào một câu chuyện duy nhất: Ronaldo đá thế nào, có ghi bàn không, có nên tiếp tục được đá chính không.

Diogo Dalot thừa nhận toàn đội chuẩn bị tinh thần cho tình huống này từ trước giải. Theo hậu vệ của Bồ Đào Nha, với một tập thể có Ronaldo, đội bóng phải sẵn sàng đối diện áp lực nhiều hơn bình thường. Dalot cho rằng việc tranh cãi nổ ra sớm cũng có mặt tích cực, bởi toàn đội có thể xử lý nó ngay từ đầu.

Tuy nhiên, không có cuộc nói chuyện nội bộ nào đủ sức dập tắt tiếng ồn nếu Ronaldo tiếp tục im lặng trên sân.

Bồ Đào Nha sẽ gặp Uzbekistan tại Houston vào ngày 24/6. Đó là cơ hội để Ronaldo chấm dứt chuỗi 10 trận không ghi bàn ở các giải đấu lớn. Nếu anh lên tiếng, Martinez sẽ có thêm lý lẽ để bảo vệ lựa chọn của mình. Nhưng nếu Ronaldo lại gây thất vọng, câu hỏi từng ám ảnh Bồ Đào Nha ở Qatar sẽ còn lớn hơn.

Với Ronaldo, đây không chỉ là cuộc đua với hàng thủ đối phương. Đó còn là cuộc đua với thời gian, với vai trò của chính anh và với một đội tuyển đã đủ tài năng để không thể mãi chờ một biểu tượng tìm lại ánh hào quang cũ.