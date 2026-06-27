AC Milan nổ 'bom tấn' đắt nhất lịch sử

AC Milan vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Goncalo Ramos từ PSG với mức phí lên tới 74 triệu euro, kèm các khoản phụ phí.

Ramos đạt thỏa thuận với Milan.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, "Rossoneri" đã hoàn tất mọi thỏa thuận với PSG cũng như cá nhân tuyển thủ Bồ Đào Nha. Thương vụ chỉ còn chờ những thủ tục cuối cùng trước khi được công bố chính thức.

Ramos sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử AC Milan, vượt xa kỷ lục cũ thuộc về Rafael Leao. Năm 2019, đội chủ sân San Siro chi khoảng 50 triệu euro để đưa Leao từ Lille về Italy, con số sẽ bị bỏ xa bởi thương vụ Ramos.

Nguồn tin từ Italy cho biết chân sút 25 tuổi hoàn tất buổi kiểm tra y tế ngay tại Mỹ khi anh đang cùng tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026. Sau khi giải đấu kết thúc, Ramos sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với AC Milan, kéo dài đến tháng 6/2031.

Việc Milan sẵn sàng chi khoản tiền kỷ lục cho thấy quyết tâm nâng cấp hàng công để đua danh hiệu Serie A cũng như trở lại Champions League. Ramos được xem là mảnh ghép lý tưởng nhờ khả năng săn bàn, chơi độc lập và kinh nghiệm chinh chiến ở những giải đấu lớn.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha gia nhập PSG từ Benfica và trải qua giai đoạn thành công khi cùng đội bóng thủ đô nước Pháp liên tiếp vô địch Champions League trong hai mùa giải gần nhất. Dù vậy, anh không được coi là chân sút chủ lực của PSG.

Ở tuổi 25, Ramos còn nhiều tiềm năng phát triển và được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu trên hàng công "Rossoneri" trong nhiều năm tới. Nếu không có bất ngờ, đây sẽ là thương vụ lịch sử, đánh dấu kỷ nguyên mới của Milan trên thị trường chuyển nhượng.