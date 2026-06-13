Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sự thật gây choáng về HLV Enrique

  • Thứ bảy, 13/6/2026 05:41 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi tiết lộ Luis Enrique từng sống suốt 8 tháng tại trung tâm huấn luyện PSG, làm việc gần 13 giờ mỗi ngày vì quá đam mê bóng đá.

HLV Enrique ám ảnh với công việc.

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi tiết lộ: "Luis Enrique sống ở trung tâm huấn luyện suốt 8 tháng. Ông ấy không về nhà. Mỗi ngày làm việc từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối".

Mức độ tập trung của chiến lược gia 55 tuổi khiến ban lãnh đạo đội bóng nhiều lần phải lên tiếng khuyên ông nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Enrique vẫn không thay đổi thói quen bởi toàn bộ tâm trí đều hướng về bóng đá.

"Chúng tôi từng đề nghị ông ấy ra ngoài thư giãn một chút để thay đổi không khí. Nhưng Enrique hoàn toàn bị ám ảnh bởi bóng đá", Al-Khelaifi chia sẻ. Người đứng đầu PSG thậm chí hài hước thừa nhận: "Bóng đá là cả cuộc sống của ông ấy. Chúng tôi từng lo ông ấy sẽ phát điên vì làm việc quá nhiều", Al-Khelaifi.

Dù vậy, mọi nỗ lực của Enrique được đền đáp bằng những kết quả tích cực trên sân cỏ. PSG không chỉ duy trì vị thế tại Pháp mà còn xây dựng được một tập thể giàu bản sắc, gắn kết và có khả năng cạnh tranh ở những đấu trường lớn. Bằng chứng là PSG vô địch Champions League hai mùa liên tiếp.

Theo truyền thông Pháp, đội chủ sân Parc des Princes muốn giữ chân cựu thuyền trưởng Barcelona đến năm 2030, thay vì chỉ gia hạn thêm 2 năm như thông lệ, kèm mức lương hậu hĩnh.

Màn ăn mừng cực 'cháy' của Luis Enrique và các học trò Sau chức vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp vào đêm 30/5, các cầu thủ và ban huấn luyện của PSG đã có màn ăn mừng cực nhiệt ngay tại thủ đô Paris.

Arsenal hỏi mua cầu thủ PSG

Arsenal tiếp cận Emmanuel Mbemba, trong bối cảnh hàng loạt ông lớn châu Âu lao vào cuộc đua giành chữ ký hậu vệ đầy triển vọng này.

48:2867 hôm qua

Học theo công thức PSG, Carrick trao vai trò mới cho Mainoo

Lấy cảm hứng từ bộ 3 tiền vệ PSG, Michael Carrick chuẩn bị trao cho Kobbie Mainoo vai trò hoàn toàn mới tại Manchester United mùa tới.

06:46 10/6/2026

Cầu thủ PSG trở thành 'bom tấn' 150 triệu euro của Real?

Real Madrid được cho là chuẩn bị gửi đề nghị trị giá 150 triệu euro cho tiền vệ Vitinha của PSG, qua đó tạo nên một trong những thương vụ đình đám nhất lịch sử CLB.

17:09 5/6/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Enrique Enrique

    Đọc tiếp

    Hy sinh lon lao cua nguoi hung Han Quoc hinh anh

    Hy sinh lớn lao của người hùng Hàn Quốc

    12 phút trước 05:41 13/6/2026

    0

    Chấp nhận bỏ lỡ khoảnh khắc con gái chào đời để tập trung cho World Cup, thủ môn Kim Seung-gyu tỏa sáng giúp Hàn Quốc ngược dòng đánh bại CH Czech.

    Tuyen bo cua Ronaldo truoc ngay dau World Cup hinh anh

    Tuyên bố của Ronaldo trước ngày đấu World Cup

    2 giờ trước 04:06 13/6/2026

    0

    Cristiano Ronaldo khẳng định vẫn đạt thể trạng tốt nhất và kêu gọi người hâm mộ đánh giá tuyển Bồ Đào Nha qua World Cup, thay vì các trận giao hữu khởi động.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý