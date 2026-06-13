Sự thật gây choáng về HLV Enrique

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi tiết lộ Luis Enrique từng sống suốt 8 tháng tại trung tâm huấn luyện PSG, làm việc gần 13 giờ mỗi ngày vì quá đam mê bóng đá.

HLV Enrique ám ảnh với công việc.

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi tiết lộ: "Luis Enrique sống ở trung tâm huấn luyện suốt 8 tháng. Ông ấy không về nhà. Mỗi ngày làm việc từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối".

Mức độ tập trung của chiến lược gia 55 tuổi khiến ban lãnh đạo đội bóng nhiều lần phải lên tiếng khuyên ông nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Enrique vẫn không thay đổi thói quen bởi toàn bộ tâm trí đều hướng về bóng đá.

"Chúng tôi từng đề nghị ông ấy ra ngoài thư giãn một chút để thay đổi không khí. Nhưng Enrique hoàn toàn bị ám ảnh bởi bóng đá", Al-Khelaifi chia sẻ. Người đứng đầu PSG thậm chí hài hước thừa nhận: "Bóng đá là cả cuộc sống của ông ấy. Chúng tôi từng lo ông ấy sẽ phát điên vì làm việc quá nhiều", Al-Khelaifi.

Dù vậy, mọi nỗ lực của Enrique được đền đáp bằng những kết quả tích cực trên sân cỏ. PSG không chỉ duy trì vị thế tại Pháp mà còn xây dựng được một tập thể giàu bản sắc, gắn kết và có khả năng cạnh tranh ở những đấu trường lớn. Bằng chứng là PSG vô địch Champions League hai mùa liên tiếp.

Theo truyền thông Pháp, đội chủ sân Parc des Princes muốn giữ chân cựu thuyền trưởng Barcelona đến năm 2030, thay vì chỉ gia hạn thêm 2 năm như thông lệ, kèm mức lương hậu hĩnh.

Màn ăn mừng cực 'cháy' của Luis Enrique và các học trò Sau chức vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp vào đêm 30/5, các cầu thủ và ban huấn luyện của PSG đã có màn ăn mừng cực nhiệt ngay tại thủ đô Paris.