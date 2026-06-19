Hakimi chuẩn bị phải hầu tòa

Tòa phúc thẩm Pháp vừa bác bỏ đơn kháng cáo của Achraf Hakimi, chính thức đưa cầu thủ của PSG ra xét xử về tội hiếp dâm sau đơn tố cáo từ năm 2023.

Achraf Hakimi sẽ phải hầu tòa trong thời gian tới.

Đáng chú ý, hậu vệ người Morocco nhận được thông báo pháp lý này khi đang cùng đội tuyển quốc gia tập trung tại Mỹ để tham dự World Cup 2026. Anh sẽ cùng các đồng đội chạm trán Scotland vào sáng 20/6, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B.

Phản ứng với quyết định của tòa án, ngôi sao thuộc biên chế Paris Saint-Germain lên tiếng trên mạng xã hội với thái độ bất bình. Hakimi cho rằng bản thân đang trở thành mục tiêu dễ bị tấn công do anh ở vị thế của một cầu thủ nổi tiếng.

Trong bài đăng mới nhất hôm 18/6, tuyển thủ Morocco viết: “Công lý đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: Nếu anh không nổi tiếng, sẽ không bao giờ có vụ kiện này".

Hiện tại, lịch trình hầu tòa cụ thể vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, việc bị đưa ra xét xử là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh và sự nghiệp của một trong những hậu vệ cánh hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Phía Paris Saint-Germain và Liên đoàn Bóng đá Morocco hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào về diễn biến pháp lý mới nhất của Hakimi. Mọi chuyện nhiều khả năng chỉ được sáng tỏ sau khi anh kết thúc hành trình của mình tại World Cup 2026.

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