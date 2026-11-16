Xếp hàng mua chả giò, nước mía trên xe tải của cặp vợ chồng Việt ở Mỹ

Từng kinh doanh mỹ phẩm suốt 10 năm, Hà Kim Minh Tú cùng chồng chuyển sang bán món Việt tại Oklahoma (Mỹ), tự học nấu nướng và xoay xở trong chiếc xe nhỏ.

Sau nhiều năm bán đồ ăn Việt trên xe tải, vợ chồng Minh Tú khai trương nhà hàng bán món ăn Việt tại Mỹ.

Trước chiếc xe tải bán đồ ăn màu xanh, thực khách đứng chờ gọi món, nhận thức ăn và nước uống khi trời đã tối. Phía trong, các thành viên chia nhau chuẩn bị món, đóng hộp rồi chuyển ra quầy. Chả giò (nem rán), gân bò, những phần đồ ăn mang đi cùng các ly nước mía, trà Thái được trao qua cửa bán hàng.

Đó là những hình ảnh được Hà Kim Minh Tú chia sẻ về đợt bán hàng tại một sự kiện ở thành phố Oklahoma, Mỹ. Trao đổi với Tri Thức - Znews, cô cho biết nhiều khách Mỹ tò mò với món Việt, sẵn sàng thử sau khi được giới thiệu về nguyên liệu và cách thưởng thức. Có người ăn thử rồi quay lại mua thêm.

Minh Tú và chiếc xe tải bán đồ ăn tại một sự kiện tại thành phố Oklahoma (Mỹ).

Xe tải bán đồ ăn

Trước khi làm công việc bán đồ ăn, Minh Tú có khoảng 10 năm kinh doanh mỹ phẩm, từng sở hữu spa và công ty riêng tại Việt Nam. Cuối năm 2020, cô cùng chồng sang Mỹ sinh sống, tiếp tục duy trì công ty từ xa trước khi chuyển hẳn sang ngành ăn uống.

Mong muốn tiếp tục kinh doanh tại Mỹ khiến hai vợ chồng lựa chọn mô hình food truck (bán hàng trên xe tải). Chiếc xe phù hợp với nguồn vốn, linh hoạt về thời gian và có thể tạm ngưng vào mùa đông để về Việt Nam.

Tháng 4/2022, họ bắt đầu bán bánh mì thịt nướng, chả giò và cơm chiên. Khi ấy, Minh Tú chỉ nghĩ đến việc làm tốt từng ngày, chưa hình dung chiếc xe sẽ trở thành bước khởi đầu cho việc mở nhà hàng sau này.

Kinh nghiệm kinh doanh trước đó là nền tảng, nhưng công việc bếp núc và vận hành quầy ăn vẫn là những điều cả hai phải học. Hai vợ chồng tự tìm hiểu, thử công thức và điều chỉnh cách chế biến để khách Mỹ dễ tiếp cận, đồng thời giữ hương vị Việt.

Từ chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế, nấu nướng đến phục vụ và dọn dẹp, phần lớn công việc đều do hai người đảm nhiệm. Có những ngày, việc làm liên tục trong không gian nhỏ khiến cả hai mệt mỏi.

Thời tiết Oklahoma cũng ảnh hưởng đến chuyện buôn bán. Nắng nóng, mưa lớn, gió mạnh, lốc xoáy hay tuyết lạnh đều có thể làm gián đoạn hoạt động. Cùng với việc nấu ăn, hai vợ chồng phải học cách bảo quản thực phẩm, kiểm soát chi phí và thích ứng với điều kiện bán hàng.

Sau nhiều năm vận hành food truck, tháng 9, vợ chồng Minh Tú khai trương nhà hàng bán món ăn Việt tại Mỹ. Kinh nghiệm nhiều năm bán hàng trên xe giúp hai vợ chồng có nền tảng, nhưng họ vẫn phải học cách điều hành khi có thêm nhân viên và nhiều công việc cần phối hợp.

Minh Tú chưa xem việc mở nhà hàng là thành công, bởi vẫn còn nhiều điều phải hoàn thiện. Sau những ngày đạt doanh thu cao tại sự kiện, thử thách tiếp theo là duy trì chất lượng món ăn, kiểm soát chi phí và giữ được khách qua nhiều năm.

Mang món Việt đến đất Mỹ

Để giới thiệu món Việt đến nhiều thực khách hơn và tăng doanh thu, vợ chồng Minh Tú thường xuyên đưa xe bán đồ ăn đến các sự kiện ẩm thực.

Ngoài việc chuẩn bị giấy phép, đáp ứng các điều kiện hoạt động và trả phí mặt bằng, hai vợ chồng còn phải tính xem nên mang món gì, chuẩn bị bao nhiêu nguyên liệu và bố trí nhân sự ra sao để phục vụ khi khách đến đông.

Việc đầu tiên là dự đoán nhu cầu để chốt thực đơn, lượng nguyên liệu và thời gian sơ chế. Chuẩn bị thiếu có thể khiến khách không mua được món muốn ăn, trong khi lượng thực phẩm lớn đòi hỏi đủ chỗ bảo quản trong không gian hạn chế trên xe.

Các món ăn được bán tại xe đồ ăn của Minh Tú tại Oklahoma.

Khi khách đến, cả nhóm liên tục nhận đơn, nhịp làm việc kéo dài đến tối, khi nhiều người vẫn đứng trước bảng thực đơn chờ gọi món. Đội ngũ 7 người chia nhau công việc, gần như không có thời gian nghỉ.

Theo Minh Tú, chả giò là món được mua nhiều nhất, còn nước mía là thức uống được ưa chuộng nhất. Trước đó, món chả giò của xe từng giành giải nhất tại Egg Roll Contest năm 2022.

Bên cạnh những lựa chọn quen thuộc, hai vợ chồng còn mang đến sự kiện hột vịt lộn, gân bò sốt Thái và các món ăn đường phố, với mong muốn giới thiệu thêm những hương vị ngoài phở, bánh mì. Một số món khiến khách Mỹ tò mò nhưng cần được giải thích trước khi họ sẵn sàng nếm thử.

Với hột vịt lộn, câu chuyện thường bắt đầu bằng những thắc mắc về nguyên liệu, cách chế biến và thưởng thức. Nữ chủ quán giới thiệu để khách tự quyết định có thử hay không. Điều khiến Minh Tú vui nhất là có người ăn thử rồi quay lại mua thêm.