Xe tay ga Peugeot ra mắt tại Malaysia, đủ phân khúc từ rẻ đến đắt

  • Thứ năm, 7/5/2026 11:52 (GMT+7)
Không chỉ ra mắt một mẫu xe, Peugeot mang đến 3 chiếc xe tay ga khác nhau đến thị trường Malaysia.

Thương hiệu xe Pháp Peugeot vừa chính thức giới thiệu dải sản phẩm xe tay ga đời 2026 tại thị trường Malaysia với 3 dòng xe chủ lực gồm XP400, Django 150 và Speedfight 4+.

XP400 là mẫu xe cao cấp nhất trong danh sách, được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU). Xe mang phong cách thiết kế SUV hai bánh với dàn chân cứng cáp gồm phuộc trước hành trình ngược 41mm và bánh căm (17 inch trước, 15 inch sau).

XP400 được trang bị phanh ABS 2 kênh, màn hình kết hợp TFT-LCD và đồng hồ analog, hỗ trợ kết nối Bluetooth I-Connect tích hợp điều hướng từng chặng. Xe được trang bị động cơ PowerMotion 400cc, làm mát bằng chất lỏng, công suất 36,7 mã lực và mô-men xoắn 38,1 Nm.

Với giá bán khoảng 43.990 RM, tương đương 10.600 USD, XP400 được định vị như một mẫu xe tay ga cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân, muốn trải nghiệm xe tay ga kiểu mới.

Thiết kế hầm hố của Peugeot Speedflight 4+. Ảnh: Paultan.

Speedfight 4+ lại là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất trong dải sản phẩm được Peugeot giới thiệu tại thị trường này. Xe có khối lượng 125 kg, sử dụng mâm 13 inch cùng lốp 130/60.

Dù là mẫu xe giá rẻ nhưng phanh ABS 2 kênh vẫn là trang bị tiêu chuẩn. Speedfight 4+ được trang bị động cơ SmartMotion 150cc, làm mát bằng chất lỏng, công suất 12,5 mã lực. Mẫu tay ga được bán với giá 9.990 RM, tương đương khoảng 2.400 USD, hướng đến nhóm khách hàng đô thị.

Trong số này, 2 phiên bản của mẫu xe Django là cái tên gây thu hút nhất tại sự kiện ra mắt. Mẫu xe được thiết kế theo phong cách cổ điển, với chiều cao yên thấp 780 mm, đi cùng 2 hộc chứa đồ phía trước tích hợp ổ cắm 12 V.

Ngoài bản Classic, Django 150 còn có biến thể cafe racer hướng đến nhóm khách hàng yêu thích kiểu dáng thể thao, "bụi bặm" hơn. Phiên bản Classic có giá 14.990 RM, tương đương 3.610 USD, trong khi bản Cafe Racer có giá khoảng 4.090 USD.

Thiết kế của Django Classic tại Malaysia. Ảnh: Paultan.

Nếu XP400 được đưa về Việt Nam, đây sẽ là đối thủ nặng ký cho Honda ADV350. Trong khi đó, Speedfight 4+ với mức giá quy đổi tầm trung nhiều khả năng có thể gây áp lực lên các dòng xe ga thể thao như Yamaha NVX hay Honda Vario.

Đan Thanh

thep Paultan

xe tay ga Honda Peugeot XP400 Speedfight

