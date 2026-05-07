Xe tải đổ nghiêng đè bé 7 tuổi tử vong

Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai khiến một bé trai 7 tuổi tử vong sau khi bị xe tải đổ nghiêng, ép em vào hộ lan ven đường.

Ngày 7/5, thông tin từ UBND xã Bảo Hà cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ tai nạn xảy ra tại thôn Ly 1-2.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC.

Theo báo cáo nhanh của Công an xã Bảo Hà, khoảng 13h20 ngày 6/5, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 24A-415.xx do tài xế Đinh Văn Th. (SN 1988, trú tại xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai) điều khiển đang dừng đỗ bên phải tỉnh lộ 151C.

Thời điểm này, cháu Nguyễn Hải Đ. (SN 2019) đi bộ cùng chiều trên phần lề đường. Khi cháu bé vừa đi đến khu vực xe tải đang đỗ, phần taluy và lề đường phía dưới bất ngờ bị sụt lún.

Sự cố khiến chiếc xe tải mất cân bằng, đổ nghiêng về phía hộ lan ven đường, ép cháu bé vào thanh chắn. Hậu quả, cháu Đ. đã tử vong ngay tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bảo Hà đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai và Viện KSND khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Theo chính quyền địa phương, khu vực xảy ra vụ việc nằm sát mép đường, nền đất có dấu hiệu yếu, sau thời gian mưa kéo dài dễ xảy ra sạt lở, sụt lún.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.