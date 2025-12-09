Xe sang nào đang được giảm giá mạnh trong tháng 12?

Không chỉ giảm tiền mặt, các thương hiệu xe sang tại Việt Nam còn đang mạnh tay triển khai ưu đãi phí trước bạ, tặng kèm gói bảo dưỡng trong mùa lễ hội cuối năm.

Trong tháng 12, không chỉ những xe phổ thông mà nhiều ôtô hạng sang tầm giá hàng tỷ đồng cũng được hưởng ưu đãi. Dưới đây là cập nhật của Tri Thức - Znews về chương trình khuyến mại từ các thương hiệu xe sang tại thị trường Việt.

Mercedes-Benz Việt Nam vẫn đang "xả kho"

Trên trang chủ của hãng, thông tin về đợt khuyến mại tiền mặt dành cho dải sản phẩm sản xuất năm 2022 vẫn đang được đăng ưu tiên trong chuyên mục "khuyến mại". Đồng nghĩa với việc Mercedes-Benz Việt Nam vẫn đang chạy gói khuyến mại này với những mẫu xe số VIN 2022 còn tồn kho.

Danh sách xe áp dụng ưu đãi gồm Mercedes-Benz C-Class, E-Class, GLB, GLE, hay các mẫu Mercedes-AMG như GLA 45 S 4MATIC+, GLE 53 4MATIC+ Coupé và GT 53 4MATIC+ Coupé FL.

Nhiều mẫu xe Mercedes-Benz số VIN 2022 vẫn đang được hưởng ưu đãi nhằm xả kho. Ảnh: Mercedes-Benz Việt Nam.

Khi liên hệ đến đại lý, nhân viên tư vấn cho biết thực tế số lượng xe số tồn kho đã dần cạn, đặc biệt là dòng C-Class hay E-Class 2022 đã gần như hết.

Tuy nhiên, khách hàng có nhu cầu mua xe thế hệ mới vẫn đang được hưởng ưu đãi tiền mặt theo chương trình riêng của đại lý. Ví dụ, dòng C 200 hay C 300 đang được giảm 50-100% phí trước bạ. Người mua cũng được tặng kèm gói bảo hiểm thân vỏ thời hạn một năm, bảo dưỡng 2 năm và phủ ceramic 3M miễn phí.

Ngoài ra các chủ xe Mercedes-Benz khi có nhu cầu mua thêm xe cũng được hưởng khuyến mại theo chương trình "Loyalty", giảm thêm 2-5% giá trị xe tùy sản phẩm.

Audi giảm hơn 370 triệu đồng

Audi có thể là hãng xe sang "chi" mạnh tay nhất trong mùa lễ hội cuối năm.

Gần như toàn bộ dải sản phẩm Audi tại Việt Nam đều đang được giảm giá. Trong đó, các mẫu xe số VIN 2024 được giảm tiền mặt và hỗ trợ 50% phí trước bạ, ôtô số VIN 2025 được giảm giá khoảng 100 triệu đồng.

Audi Q7 là mẫu xe được giảm giá cao nhất, đến 377 triệu đồng trong tháng 12. Ảnh: Audi.

Cụ thể, Audi Q2 được giảm 129,5 triệu, đưa giá bán về mức khoảng 1,46 tỷ. Audi A7 Sportback (A7 SB) đang có giá dao động 2,99-3,087 tỷ được giảm 174,95 triệu đồng. Audi Q3 có giá khoảng 1,89- 2,08 tỷ đồng . Sau khuyến mại, khách hàng mua mẫu xe có thể tiết kiệm khoảng 244,5 triệu đồng.

Mức ưu đãi cao nhất thuộc về chiếc SUV Q7, 377 triệu đồng. Như vậy sau quy đổi, giá mới của mẫu xe còn khoảng 3,16- 3,72 tỷ đồng .

BMW giảm phí trước bạ

Các mẫu xe sang từ BMW được lắp ráp tại Việt Nam đang nhận ưu đãi hàng trăm triệu đồng trong tháng cuối năm. Trong đó, 3 Series được giảm 290 triệu, đưa giá khởi điểm về khoảng 1,2 tỷ đồng .

Chiếc BMW X3 (G01) được giảm từ 1,919 tỷ xuống còn 1,58 tỷ đồng . Ở bản thế hệ mới là X3 All New, mức ưu đãi áp dụng khoảng 150 triệu đồng.

Gần toàn bộ dải sản phẩm BMW đều đang được giảm giá. Ảnh: Phan Nhật.

Đặc biệt, mức khuyến mại cao nhất trong nhóm xe lắp ráp thuộc về dòng sedan hạng sang BMW 5 Series, tương đương 100% phí trước bạ. Như vậy sau quy đổi tiền mặt, khách hàng mua BMW 5 Series có thể tiết kiệm khoảng 465 triệu đồng so với giá niêm yết.

Các mẫu xe nhập khẩu như BMW 530i M Sport (G30), BMW 4 Series Gran Coupe và BMW X4 cũng nhận được ưu đãi phí trước bạ trong tháng cuối năm. Mức giảm giá cao nhất đến 480 triệu đồng. Ngoài ra, chiếc Roadster BMW Z4 và SUV Coupe BMW X6 được hưởng ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ.

BMW Việt Nam đang tất tay cho chương trình giảm giá các dòng xe thuần điện của hãng. Cụ thể, chiếc iX3 và i4 đang được giảm tổng tiền mặt đến hơn một tỷ đồng. Khách hàng mua xe cũng được tặng kèm bộ sạc nhanh Wallbox và được miễn phí sạc tại toàn bộ hệ thống trạm sạc của Thaco Auto tại Việt Nam.

BMW i4 được giảm tổng hơn một tỷ đồng trong tháng 12. Ảnh: Phong Vân.

Có thể nói sự giảm giá hàng trăm triệu, thậm chí lên đến hơn một tỷ đồng, trong tháng 12 đã biến phân khúc xe sang thành một "chiến trường" khốc liệt chưa từng có. Không chỉ giải quyết hàng tồn kho VIN cũ, các hãng xe như Mercedes-Benz, Audi và BMW còn chấp nhận chi mạnh tay cho cả xe lắp ráp lẫn xe nhập khẩu thế hệ mới.

Những gói khuyến mại bao gồm hỗ trợ 100% phí trước bạ và quà tặng dịch vụ toàn diện (bảo hành, sạc điện miễn phí) đang tạo ra thời điểm vàng để sở hữu xe sang tại Việt Nam, đặc biệt là với những người đang chờ đợi cơ hội lớn nhất trong năm để nâng cấp phương tiện.