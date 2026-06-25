Xe máy điện nào chạy được hơn 150 km/lần sạc?

Các hãng xe máy điện nay gần như đều có các đại diện chạy điện với phạm vi hoạt động trên 150 km/lần sạc.

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam hiện không thiếu những cái tên được trang bị bộ pin "khủng", dễ dàng di chuyển hơn 150 km/lần sạc. Đây là quãng đường di chuyển hợp lý, đủ để giải tỏa nỗi lo sạc pin của người mua xe điện lần đầu với ngân sách dưới 50 triệu đồng.

Yadea Velax H Plus

Nếu Voltguard U từng là mẫu xe máy điện được nhiều khách hàng Yadea lựa chọn dẫn đến "cháy hàng", Velax H Plus sẽ là cái tên thay thế với các tính năng và ưu điểm khá tương đồng.

Một trong những công nghệ đặc biệt trên Velax H Plus là Yadea App. Ứng dụng này được kết nối trực tiếp với xe, cho phép người lái mở khóa từ xa qua ứng dụng, tự động nhận diện chủ xe, định vị xe và cảnh báo chống trộm.

Yadea Velax H Plus được bán với giá 38,99 triệu đồng. Ảnh: Yadea.

Xe được trang bị động cơ TTFAR 3050 W, cho tốc độ tối đa khoảng 68 km/h. Bộ pin dưới sàn xe dung lượng 72V 45Ah, cho tổng quãng đường di chuyển khoảng 163 km mỗi lần sạc.

Hiện Yadea Velax H Plus đang được bán với giá khoảng 38,99 triệu đồng với 4 tùy chọn màu ngoại thất.

Dat Bike Quantum

Dòng xe máy điện Quantum của Dat Bike là một trong những dải sản phẩm thuần điện có phạm vi hoạt động dài nhất tại thị trường Việt.

Tùy từng phiên bản, động cơ và quãng đường di chuyển mỗi lần sạc của các mẫu xe Quantum sẽ khác nhau về thông số. Quantum S3 là mẫu xe được bán với mức giá dễ tiếp cận nhất (34,9-35,9 triệu) thuộc dòng Quantum, với phạm vi hoạt động khoảng 200 km/lần sạc.

Dat Bike Quantum có thể di chuyển đến 285 km/lần sạc. Ảnh: Phúc Hậu.

Hai tùy chọn là S1 và Quantum có thể di chuyển khoảng 285 km/lần sạc.

Trong đó, Dat Bike Quantum là mẫu xe đắt nhất với giá dao động 49,9-50,9 triệu đồng. Xe được trang bị motor điện công suất 7.000 W cho vận tốc tối đa khoảng 100 km/h, tương tự các mẫu xe máy xăng 110 cc trên thị trường.

Quantum cũng được trang bị hệ thống sạc nhanh đi cùng bộ sạc 1.800 W, cho phép sạc đầy 0-100% pin trong 4 giờ.

Dat Bike Era

Dat Bike Era là sản phẩm mới nhất được hãng xe máy điện Việt giới thiệu với người dùng trong nước.

Bản tiêu chuẩn Dat Bike ERA E2 được bán với giá 29,9 triệu với duy nhất tùy chọn màu đen, bản nâng cấp ERA E1 có giá 32,9 triệu cho màu đen và 33,9 triệu đồng cho các tùy chọn màu sơn còn lại gồm trắng, xám và đỏ.

Dat Bike Era có phạm vi hoạt động khoảng 200 km/lần sạc. Ảnh: Phúc Hậu.

Dat Bike Era được trang bị động cơ Side Motor phát triển cùng đối tác FCC Nhật Bản, sản sinh công suất 5 kW, tương đương 6,7 mã lực.

Xe được trang bị bộ pin Dat Battery Gen 6 dung lượng 4,3 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 200 km/lần sạc. Điểm đặc biệt của mẫu xe này là hệ thống sạc tích hợp Integrated Charger, cho phép hệ truyền động và hệ thống sạc được thiết kế thành một khối thống nhất đặt ở ngay dưới tay lái bên phải.

Xe máy điện VinFast 2 pin

VinFast hiện phân phối nhiều mẫu xe điện khác nhau. Trong đó, 2 dải sản phẩm chính của VinFast ghi nhận quãng đường di chuyển trên 150 km/lần sạc là xe máy điện 2 pin, sạc luân phiên từng pin và xe máy điện đổi pin.

Ba mẫu xe điện 2 pin từ VinFast. Ảnh: Đan Thanh.

Nhóm xe máy điện 2 pin sạc luân phiên bao gồm 3 mẫu xe ăn khách là VinFast Vero X, Feliz 2025 và Evo Grand.

Khi được lắp một viên pin tiêu chuẩn ở sàn, xe có thể di chuyển khoảng 131 km/lần sạc. Nếu có nhu cầu gia tăng phạm vi hoạt động, chủ xe có thể mua thêm viên pin phụ lắp ở cốp, nâng tổng quãng đường di chuyển lên khoảng 262 km mỗi lần sạc.

Để xe có thể đạt tầm hoạt động đến 262 km, Evo Grand cần lắp 2 pin. Dung tích cốp xe khi đó còn 16 lít.

VinFast Vero X đang được bán với giá từ 34,9 triệu đồng, Feliz 2025 được bán với giá từ 27,9 triệu trong khi Evo Grand được bán với giá khoảng 23,9 triệu đồng.

Hai mẫu xe máy điện đổi pin từ VinFast. Ảnh: Phúc Hậu.

Nhóm xe máy điện đổi pin gồm 2 mẫu xe mới ra mắt từ VinFast là Feliz II và Viper. Xe được trang bị motor điện BLDC Inhub trên bánh sau, sản sinh công suất tối đa 3 kW và cho phép xe chạy tốc độ cao nhất 70 km/h. Cốp xe chứa 2 viên pin với phạm vi hoạt động tối đa tăng lên thành 156 km.

Giá bán tiêu chuẩn của VinFast Viper là 39,9 triệu đồng chưa kèm pin, nhưng đã gồm một bộ sạc. Nếu mua xe kèm một pin, giá bán VinFast Viper tăng lên thành 45,5 triệu đồng. Với Feliz II, giá khởi điểm khoảng 24,9 triệu đồng. Nếu mua kèm pin, giá của mẫu xe máy điện tăng lên thành 30,5 triệu đồng.