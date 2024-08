Xe hybrid thắng xe điện tại Trung Quốc

Dự án Itaewon Hải Phòng bị kê biên hơn 200 thửa đất

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã tiến hành kê biên 204/224 thửa đất thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại Itaewon An Dương, để điều tra vụ án liên quan.