Giá Bitcoin tiến sát mốc 100.000 USD

Bitcoin duy trì đà tăng giá ổn định trong ngày 21/11 và đã chính thức vượt 98.000 USD vào cuối ngày, tính theo giờ Việt Nam.

Giá Bitcoin vượt 98.000 USD. Ảnh: CNBC.

Bitcoin vừa lập đỉnh lịch sử với giá 98.308 USD vào đầu giờ tối ngày 21/10 (giờ Việt Nam), theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Giá đồng tiền số này hiện đã tăng gấp 2,3 lần so với đầu năm và tăng khoảng 40% trong 2 tuần kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Reuters cho rằng đợt tăng giá mới nhất này là phản ứng của thị trường sau khi có tin công ty mạng xã hội của ông Trump đang đàm phán để mua lại sàn giao dịch tiền số Bakkt.

Cụ thể, tờ Financial Times cho biết Trump Media and Technology Group, công ty điều hành mạng xã hội Truth Social, sắp hoàn tất việc mua lại toàn bộ cổ phiếu của Bakkt với sự hỗ trợ từ công ty ICE, thuộc chủ sở hữu của Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Thông tin này tiếp tục làm tăng kỳ vọng về một chế độ thân thiện với tiền số dưới chính quyền sắp tới của ông Trump.

Reuters cũng dẫn lời ông Tony Sycamore, nhà phân tích của IG Markets cho rằng hiện tại Bitcoin đã bước vào vùng quá mua, nhưng đang được kéo gần đến mốc 100.000 USD .

Ông Trump đã ủng hộ tài sản kỹ thuật số trong chiến dịch tranh cử vừa qua, hứa hẹn biến Mỹ thành "thủ đô tiền điện tử của hành tinh" và tích trữ một kho dự trữ quốc gia Bitcoin. Hơn 4 tỷ USD đã đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin (ETF) niêm yết tại Mỹ kể từ sau cuộc bầu cử.

Một thông tin tích cực khác bổ trợ cho đà tăng là những giao dịch quyền chọn đầu tiên của quỹ ETF iShares Bitcoin Trust thuộc BlackRock cho thấy các nhà đầu tư dự đoán giá Bitcoin có thể tiếp tục lập kỷ lục mới.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua. Ảnh: CoinMarketCap.

Theo đó, hơn 350.000 hợp đồng quyền chọn đã được giao dịch sau khi Nasdaq niêm yết vào ngày 19/11. Trong đó, khoảng 80% hợp đồng là các lệnh đặt cược tăng giá.

Trong số 10 quyền chọn được giao dịch nhiều nhất, 9 quyền chọn là đặt cược vào xu hướng tăng. Không khí giao dịch sôi động tập trung chủ yếu ở các quyền chọn mua hết hạn vào tháng 1 với mức giá thực hiện 55 USD , kế đó là các quyền chọn hết hạn vào tháng 12 với mức giá 65 USD - cao hơn 25% so với giá đóng cửa của ETF vào phiên 18/11.