Xe hybrid của Honda đắt hàng khi giá xăng tăng

Doanh số xe hybrid của Honda tại Mỹ đạt mức cao kỷ lục, giữa lúc giá nhiên liệu ở xứ cờ hoa vẫn đang khá cao.

Theo Carscoops, giá xăng ở Mỹ vẫn đang ở mức khá cao, trùng hợp với giai đoạn doanh số xe hybrid của Honda tại xứ cờ hoa tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 7.

Khách Mỹ đã mua 36.609 xe hybrid của Honda trong tháng vừa rồi. Khoảng 54% lượng xe Honda CR-V bán ra thuộc phiên bản hybrid. Tỷ trọng hybrid trong doanh số Honda Accord là 41%, con số này ở Honda Civic là 32%.

Cụ thể, Honda CR-V Hybrid ghi nhận doanh số 20.710 xe tại Mỹ trong tháng 7, tăng 18,4% so với cách đây một năm. Doanh số Honda Accord Hybrid tăng 28,7%, tuy nhiên doanh số Civic Hybrid lại giảm 6,8%.

Honda Prelude bán được 354 xe trong tháng 7, nâng tổng doanh số lũy kế từ đầu năm đạt 2.077 xe. Honda cho biết con số này giúp mẫu coupe hybrid của hãng vượt mục tiêu doanh số ban đầu.

Tổng doanh số ôtô du lịch của Honda tăng 12,3% để đạt 124.553 xe. Honda Accord tăng trưởng 54,7% để có lần đầu tiên kể từ năm 2019 bán được hơn 20.000 xe/tháng. Doanh số Honda Civic cũng tăng 20,1%, đạt lượng tiêu thụ hàng tháng cao nhất kể từ năm 2021.

Chủ lực doanh số vẫn là Honda CR-V với tổng cộng 38.335 xe bàn giao đến tay khách hàng trong tháng 7. So với năm ngoái, Honda CR-V đã tăng trưởng 18,8%, tiếp tục là SUV được khách Mỹ chọn mua nhiều nhất. Honda HR-V bán được 13.539 xe, còn doanh số Honda Pilot là 10.125 xe.

Honda Passport ghi nhận doanh số có phần khiêm tốn ở mức 5.641 xe, nhưng có đến 80% khách Mỹ chọn mua phiên bản TrailSport cao cấp nhất với giá khởi điểm 48.650 USD .

Xe điện Honda Prologue Prelude bị khai tử ghi nhận doanh số giảm sâu 75,4%, khi các đại lý chỉ bán được 1.554 xe cho khách Mỹ trong tháng trước. Doanh số Ridgeline giảm 8,5%, nhưng Honda đã xác nhận kế hoạch cho một phiên bản hoàn toàn mới với thiết kế đậm chất bán tải hơn.

Thương hiệu xe sang Acura ghi nhận doanh số mẫu MDX tăng 60,8% để đạt 4.786 xe. Acura ADX tăng trưởng 28,3%, còn Integra bán được 2.370 xe, tương đương tăng trưởng gần 69%.

RDX là mẫu xe Acura hiếm hoi giảm doanh số khi chỉ bán được 1.891 xe trong tháng 7. Acura RDX sẽ bị khai tử và không có cái tên nào thay thế trong vài năm tiếp theo.

Thương hiệu xe sang của Honda cho biết khi trở lại, cái tên kế nhiệm RDX sẽ là chiếc Acura đầu tiên trang bị hệ thống hybrid 2 motor điện.