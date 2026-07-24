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Xe Ôtô

Honda Civic 2026 thế hệ mới đến Đông Nam Á, thêm hộp số giả lập

  • Thứ sáu, 24/7/2026 17:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thái Lan là thị trường Đông Nam Á đầu tiên mở bán mẫu sedan Honda Civic 2026 mới với hộp số giả lập S+ Shift.

Honda vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp nhẹ cho dòng Civic tại thị trường Thái Lan. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên phiên bản cao cấp nhất e:HEV RS chính là sự xuất hiện của công nghệ giả lập chuyển số S+ Shift.

Tính năng này được mang sang từ mẫu coupé Prelude mới, cho phép mô phỏng quá trình chuyển số tương tự công nghệ xuất hiện trên Hyundai Ioniq 5 N, Porsche Taycan hay mẫu xe điện Super-One của Honda. Điểm khác biệt là Civic e:HEV vẫn sở hữu động cơ đốt trong.

Người lái có thể tự tay chuyển qua lại giữa 8 cấp số giả lập thông qua lẫy chuyển số sau vô-lăng dù xe vẫn vận hành chủ yếu bằng mô-tơ điện và hộp số đơn cấp. Động cơ xăng chỉ kết nối ly hợp để trực tiếp truyền động khi xe di chuyển ở dải tốc độ cao.

Hệ thống này là bước phát triển tiếp theo từ công nghệ Linear Shift Control từng xuất hiện trên các mẫu hybrid e:HEV trước đây, vốn tự động điều chỉnh vòng tua máy tương thích với mức độ đạp ga.

Ngoài trang bị mới này, hệ truyền động của xe không thay đổi. Trái tim của xe vẫn là motor điện cho công suất hơn 184 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm. Khối động cơ xăng 2.0L phun xăng trực tiếp 4 xi-lanh sản sinh 141 mã lực cùng mô-men xoắn 182 Nm, giúp tổng công suất toàn hệ thống đạt 203 mã lực.

Honda, Honda Civic ảnh 1

Khoang lái của Honda Civic 2026 có thiết kế không quá khác biệt so với bản tiền nhiệm. Ảnh: Honda.

Các tinh chỉnh khác về ngoại thất và cabin tương đối khiêm tốn. Xe không thay đổi về mặt thiết kế tổng thể. Khác với phiên bản tại thị trường Nhật Bản, xe tại Thái Lan vẫn dùng cần số cơ truyền thống thay vì dạng nút bấm. Vô lăng giữ nguyên dạng tròn nguyên bản thay vì đổi sang loại đáy phẳng của Prelude.

Tại Thái Lan, xe được bán với 3 phiên bản gồm EL, EL+ và RS, giá dao động 949.000 Baht đến 1,259 triệu Baht. Phiên bản Civic nâng cấp dự kiến sẽ sớm trình làng tại Malaysia trong nửa cuối năm nay, nằm trong kế hoạch ra mắt 6 mẫu xe mới hoặc bản cập nhật của hãng.

Nhiều khả năng vào năm sau, Honda cũng sẽ mang mẫu Civic thế hệ mới đến Việt Nam. Hiện, Civic là mẫu sedan cỡ trung hiếm hoi còn sót lại tại thị trường Việt cùng Hyundai Elantra và Kia K3. Xe được bán với giá 789-999 triệu đồng cho 3 phiên bản.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Đan Thanh

theo Paultan

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