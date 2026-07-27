Bán tải Honda thế hệ mới lộ diện

Sau thời gian dài chờ đợi, hình ảnh về mẫu bán tải thế hệ mới của Honda đã lộ diện, dự kiến ra mắt toàn cầu vào khoảng 2 năm tới.

Honda vừa xác nhận với truyền thông quốc tế về dự án phát triển mẫu xe bán tải Ridgeline thế hệ thứ 3. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình sản xuất phiên bản hiện tại sẽ dừng lại trong năm nay để chuẩn bị cho sự xuất hiện của thế hệ kế nhiệm.

Theo thông báo từ hãng, mẫu bán tải mới được thiết kế tại studio ở Nam California và phát triển kỹ thuật tại Trung tâm Phát triển ôtô Honda thuộc bang Ohio (Mỹ). Sản phẩm dự kiến ra mắt trong khoảng 2 năm tới.

Truyền thông quốc tế dự đoán mẫu xe thế hệ mới hứa hẹn sở hữu phong cách thiết kế cứng cáp hơn, nhiều khả năng sẽ thừa hưởng những nét thẩm mỹ từ mẫu Passport mới. Dòng xe bán tải này sẽ tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy của Honda ở Alabama, Mỹ, nơi cũng đang sản xuất các dòng xe Passport, Odyssey và Pilot.

Thiết kế của bán tải Ridgeline mới sẽ thừa hưởng phong cách thiết kế của chiếc SUV Passport cùng nhà. Ảnh: Honda.

Bên cạnh thiết kế ngoại thất mạnh mẽ hơn, Ridgeline thế hệ mới dự kiến trang bị động cơ V6 nâng cấp nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải khắt khe. Động cơ V6 dung tích 3.5L hiện tại trên Ridgeline tạo ra công suất 280 mã lực và mô men xoắn 355 Nm. Khối động cơ mới có thể duy trì sức mạnh tương đương động cơ V6 trên dòng Passport với công suất 285 mã lực.

Dù Honda chưa đưa ra lộ trình chi tiết, các báo cáo cho biết hãng sẽ dừng sản xuất Ridgeline thế hệ thứ hai vào quý IV năm nay. Việc sản xuất thế hệ thứ 3 dự kiến bắt đầu từ quý III năm 2028 và xe sẽ xuất hiện trên thị trường dưới dạng phiên bản năm 2029.

Không thể phủ nhận rằng sự nâng cấp này là bước đi cần thiết. Dù tuổi đời đã cao, dòng xe bán tải của Honda vẫn đạt doanh số ấn tượng và sự thay đổi thiết kế theo hướng hầm hố như Passport được kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe này gặt hái nhiều thành công hơn.