Ford triệu hồi hơn nửa triệu xe vì nguy cơ cháy động cơ

Những mẫu xe Ford Bronco và Bronco Raptor tại Mỹ có nguy cơ cháy động cơ do đoản mạch.

Mới đây, Ford đã phát lệnh triệu hồi hơn nửa triệu phương tiện thuộc hai dòng xe Bronco và Bronco Raptor tại Mỹ. Hồ sơ nộp lên Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) cho thấy hãng xe Mỹ đang phải thu hồi 565.691 chiếc Bronco và Bronco Raptor thuộc các đời xe từ 2021 đến 2026.

Nguyên nhân dẫn đến đợt triệu hồi này xuất phát từ việc bộ dây điện trong khoang động cơ có thể bị đoản mạch, phát ra tia lửa điện và tiềm ẩn nguy cơ gây bốc cháy.

Do thiếu sự bảo vệ chống mài mòn cần thiết, sự cọ xát giữa bộ dây điện và các linh kiện xung quanh có thể làm bào mòn lớp vỏ ngoài và làm lộ phần dây điện bên trong. Khi điều này xảy ra, phần dây bị hở có thể phát sinh hiện tượng đoản mạch ngắt quãng, tạo ra tia lửa điện và gây ra hỏa hoạn tại khu vực khoang động cơ.

Những chiếc Ford bị ảnh hưởng có nguy cơ bị cháy động cơ, với số lượng hơn 500.000 chiếc. Ảnh: Ford.

Hiện tượng đoản mạch trong khoang động cơ có thể khiến khói bốc lên từ các cửa gió điều hòa bên trong khoang lái. Bên cạnh đó, hệ thống cũng có thể phát cảnh báo sự cố cho người lái thông qua màn hình phía sau vô lăng. Tính đến thời điểm nộp hồ sơ, hãng đã ghi nhận 15 sự cố cháy xe có nguyên nhân liên quan đến bộ dây điện trong khoang động cơ.

Chủ sở hữu các phương tiện nằm trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo để đưa xe đến các đại lý Ford chính hãng kiểm tra và xử lý. Đội ngũ kỹ thuật viên tại đại lý sẽ tiến hành bọc thêm ống bảo vệ xoắn cùng băng keo chống mài mòn cho bộ dây điện nhằm ngăn chặn tình trạng cọ xát, đồng thời triệt tiêu rủi ro đoản mạch trong tương lai.

"Chúng tôi tiến hành bổ sung các lớp bảo vệ chuyên dụng cho hệ thống dây điện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng", đại diện Ford đã chia sẻ với truyền thông quốc gia này.

Thông báo tới các đại lý đã bắt đầu được triển khai, trong khi kế hoạch gửi thư trực tiếp tới từng chủ xe sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 24/8 đến 28/8. Khách hàng có nhu cầu xác minh phương tiện của mình có thuộc đợt triệu hồi hay không có thể tra cứu thông tin trên trang web chính thức của NHTSA.