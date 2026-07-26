Lý do lốp dự phòng gần như tuyệt chủng

Có hơn một lý do cho việc lốp dự phòng đang gần như tuyệt chủng, rất hiếm được hãng trang bị trên ôtô mới.

Theo Motor1, ôtô hiện đại gần như không còn trang bị lốp dự phòng. Bên dưới cốp đồ của phần lớn xe bán ra thường chỉ là bộ dụng cụ vá lốp khẩn cấp, hoặc thậm chí trống rỗng.

Trong quá khứ, lốp dự phòng từng là trang bị tiêu chuẩn trên gần như tất cả ôtô mới, nhưng ngày càng nhiều hãng loại bỏ phụ tùng này khỏi xe. Dù có vẻ chỉ là động thái cắt giảm chi phí đơn thuần, có nhiều hơn một lý do khiến lốp dự phòng đang dần “tuyệt chủng” trên ôtô mới.

Giảm khối lượng xe

Một trong những nguyên nhân lớn nhất thúc đẩy việc loại bỏ lốp dự phòng là giảm khối lượng xe. Mỗi bộ lốp dự phòng kích thước tiêu chuẩn, bao gồm la-zăng, kích nâng, cờ-lê tháo lốp, có thể khiến khối lượng xe tăng thêm 13,6-27,2 kg.

Khoảng tăng thêm có vẻ không nhiều, nhưng khi các nhà sản xuất ôtô đang cố gắng cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt, mỗi kg giảm đi đều nằm trong sự tính toán.

Một bộ lốp dự phòng kèm bộ dụng cụ có thể khiến khối lượng xe tăng lên. Ảnh minh họa: Vĩnh Phúc.

Tối ưu khối lượng thậm chí còn quan trọng hơn với ôtô điện. Việc loại bỏ lốp dự phòng giúp các hãng tối đa hóa hiệu suất vận hành, bổ sung thêm vài km phạm vi hoạt động.

Sự phổ biến của lốp run-flat

Thay vì bổ sung lốp dự phòng, các hãng xe đang dựa vào giải pháp thay thế, chẳng hạn sử dụng lốp run-flat với khả năng chống xịt hay trang bị sẵn bộ vá lốp khẩn cấp theo xe.

Lốp run-flat cho phép xe có thể tiếp tục vận hành trên một quãng đường ngắn sau khi bắt đầu giảm áp suất. Ôtô hiện đại cũng được trang bị thêm bộ vá lốp khẩn cấp, máy bơm cầm tay cho phép người dùng xử lý tại chỗ những vết thủng nhỏ trên lốp xe.

Sự phổ biến của lốp run-flat giúp lốp dự phòng gần như không còn quá cần thiết. Ảnh minh họa: Vĩnh Phúc.

Từ đây, các hãng giả định người dùng sẽ không bao giờ cần đến lốp dự phòng. Việc mang theo một chiếc lốp dự phòng nặng trong cốp, dưới gầm hoặc treo sau do vậy được xem là điều không cần thiết.

Cắt giảm chi phí

Theo Motor1, việc loại bỏ lốp dự phòng thực sự là động thái có thể giúp các hãng xe cắt giảm chi phí.

Để được trang bị lốp dự phòng, một chiếc xe phải “cõng” thêm chi phí cho bản thân chiếc lốp, la-zăng, kích nâng, phần cứng lắp ráp và thêm cả thời gian lắp ráp ở nhà máy.

Việc loại bỏ lốp dự phòng do vậy giúp giảm chi phí sản xuất, thậm chí có thể cải thiện một chút các thông số về hiệu suất của xe.

Loại bỏ lốp dự phòng giúp các hãng xe cắt giảm chi phí. Ảnh minh họa: Tuấn Cao.

Tuy nhiên, phần lớn nhà sản xuất ôtô hiếm khi thừa nhận điều này. Các hãng xe lập luận rằng việc giảm khối lượng và những lợi ích về tối ưu không gian mới là những lý do chính cho việc cắt bỏ lốp dự phòng.

Người dùng không vui

Các hãng xe có lý do riêng để loại bỏ lốp dự phòng, nhưng phần đông tài xế không bị thuyết phục rằng những đánh đổi này là xứng đáng.

Trên các diễn đàn như Reddit, nhiều chủ xe liên tục phàn nàn rằng các bộ vá lốp và bơm cầm tay không thể hoàn toàn thay thế lốp dự phòng. Trong một cuộc thảo luận trên Reddit, một số người dùng cho rằng các nhà sản xuất đang ưu tiên tiết kiệm khối lượng xe và giảm chi phí, thay vì sự tiện lợi dành cho người dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Phần đông người dùng cho rằng bộ vá lốp khẩn cấp theo xe chỉ có hiệu quả trên một số loại vết thủng nhất định. Một chiếc đinh đâm vào mặt gai của lốp có thể vá được, nhưng nếu phần hông lốp bị xé rách hoặc hư hỏng nặng hơn, bộ vá lốp khẩn cấp không thể “cứu” người dùng.

Lốp bị rách hông gần như không thể được "cứu" bởi bộ vá lốp khẩn cấp. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Trong một cuộc thảo luận khác trên Reddit, một tài xế kể lại rằng bộ dụng cụ vá lốp khẩn cấp đã không thể xử lý bộ lốp bị xịt. Người này sau đó phải chờ đợi hàng giờ để chờ đội cứu hộ giao thông có mặt và hỗ trợ.

Dù vậy, một số chủ xe thừa nhận lốp dự phòng thực sự rất hiếm khi được sử dụng. Lốp xe hiện đại đã bền bỉ hơn so với nhiều thập kỷ trước, và nhiều tài xế sẽ chọn phương án liên hệ đội cứu hộ giao thông, thay vì tự mình thay lốp.

Chuyên trang Motor1 cho rằng với những khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài, lái xe trên đoạn đường không trải nhựa, hoặc sống ở các khu vực hẻo lánh, lốp dự phòng vẫn là một trang bị quan trọng cần cân nhắc khi chọn mua một chiếc xe mới.

Lốp dự phòng vẫn quan trọng

Một số dòng phương tiện hiện đại vẫn được trang bị lốp dự phòng - đặc biệt xe bán tải, SUV địa hình cùng với các mẫu xe được thiết kế cho những chuyến hành trình kéo dài.

Các dòng xe địa hình vẫn được trang bị lốp dự phòng. Ảnh minh họa: Phong Vân.

Những mẫu xe loại này thường ưu tiên độ tin cậy, thay vì sự đánh đổi về khối lượng. Việc có lốp dự phòng trên các mẫu xe địa hình có thể là yếu tố quyết định, liệu người lái có thể tiếp tục hành trình hay sẽ bị mắc kẹt ở một nơi hẻo lánh.

Còn với các dòng xe phổ thông, lốp dự phòng đang dần “tuyệt chủng”, tương tự những gì từng xảy ra với đầu đĩa CD và các phím bấm vật lý.