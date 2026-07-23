Honda mất hơn nửa doanh số tại thị trường tỷ dân

So với thời kỳ hoàng kim, doanh số của Honda tại Trung Quốc đã lao dốc hơn 60%, nhưng hãng xe Nhật vẫn quyết định bám trụ lại thị trường này.

Tương tự nhiều hãng xe lâu đời phương Tây, Honda đang chứng kiến doanh số tại thị trường Trung Quốc lao dốc trong những năm gần đây.

Vào năm 2020, Honda đạt đỉnh doanh số tại Trung Quốc với 1,62 triệu xe bán ra thông qua 2 liên doanh GAC và Dongfeng. Tuy nhiên, tổng doanh số của hãng tại đây vào năm ngoái đã sụt giảm xuống còn 640.000 xe. Trong đó, liên doanh GAC đóng góp 340.000 xe và phần còn lại thuộc về Dongfeng. Đây là thách thức lớn mà Honda đang nỗ lực tìm cách vượt qua.

"Dù cần một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh, thị trường ôtô Trung Quốc đang chuyển dịch nhanh chóng và chúng tôi đưa ra quyết định này nhằm đánh giá lại môi trường kinh doanh", đại diện Honda đã chia sẻ với truyền thông quốc tế.

Mặc dù vậy, thương hiệu Nhật Bản chưa có ý định rút lui khỏi thị trường này. Thay vào đó, hãng vừa công bố gia hạn hợp tác liên doanh với Tập đoàn Ôtô Quảng Châu (GAC) thêm 10 năm. Thỏa thuận mới sẽ kéo dài thời gian hoạt động của liên doanh đến năm 2038 thay vì kết thúc vào năm 2028 như kế hoạch ban đầu.

Honda sẽ liên doanh cùng các tập đoàn Trung Quốc để tìm kiếm thị phần. Ảnh: Honda.

Việc cam kết duy trì liên doanh không đồng nghĩa với thành công tự tìm đến. Dù tổng thể thị trường trải qua giai đoạn biến động, người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưu chuộng các thương hiệu nội địa nhờ xe có chất lượng tốt cùng mức giá tiếp cận dễ dàng hơn.

Để giành lại thị phần, Honda cần những dòng xe sở hữu mức giá cạnh tranh và công nghệ hiện đại hơn.

Trong năm 2024, hãng đã ra mắt dòng xe điện Ye tại Trung Quốc, bao gồm mẫu P7 do liên doanh GAC sản xuất và mẫu S7 hợp tác với Dongfeng. Những sản phẩm thế hệ tiếp theo sẽ đóng vai trò quyết định trong việc chinh phục lại niềm tin của người tiêu dùng tại thị trường này.