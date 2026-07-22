Mẫu xe đắt nhất được sản xuất tại Mỹ vừa xuất hiện

Nếu mức giá của Mercedes-Maybach GLS 680 2027 được công bố, đây có thể là mẫu xe có giá cao nhất từng được sản xuất tại Mỹ.

Đối với những khách hàng tìm kiếm mẫu xe sang trọng nhưng cần không gian rộng rãi hơn dòng sedan S-Class truyền thống, Mercedes vừa đưa ra câu trả lời bằng mẫu Mercedes-Maybach GLS 680 đời 2027. Sự xuất hiện của biến thể này diễn ra chỉ vài tháng sau khi phiên bản GLS tiêu chuẩn nhận được bản nâng cấp giữa vòng đời.

Diện mạo của Mercedes-Maybach GLS 680 nổi bật với hàng loạt chi tiết mạ chrome sáng bóng. Điểm nhấn ở phần đầu xe là phần viền cản dưới được làm mới, kết hợp cùng lưới tản nhiệt trung tâm gồm các nan dọc đặc trưng. Các hốc gió phía trước, đường cản sau và cửa cốp đều được tô điểm bằng các dải trang trí mạ chrome tỉ mỉ, đi kèm đèn hậu LED tạo hình ngôi sao ba cánh.

Phần viền ngoài của lưới tản nhiệt và dòng chữ Maybach có khả năng phát sáng. Đèn định vị ban ngày LED hình ngôi sao hoàn thiện nét đặc trưng ở mặt trước.

Trang bị tiêu chuẩn đi kèm bộ mâm 22 inch, trong khi tùy chọn mâm rèn 23 inch mạ chrome sẽ có thêm nắp chụp logo tự cân bằng khi xe di chuyển. Những khách hàng thích sự kín đáo có thể chọn gói thiết kế Night Series để thay thế toàn bộ chi tiết sáng màu bằng chrome tối, bệ bước chân nhôm màu đen và bộ mâm màu sẫm.

Điểm xa xỉ nhất của GLS 680 nằm ở không gian cabin. Xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí MBUX Superscreen mới nhất, bao gồm 3 màn hình 12.3 inch đặt chung dưới một tấm kính liền khối. Hàng ghế sau dành cho ông chủ được bố trí hai màn hình giải trí 11.6 inch, tủ lạnh kèm hai giá để ly champagne.

Mẫu Mercedes-Maybach GLS 680 2027 vừa được giới thiệu với thiết kế mới. Ảnh: Mercedes-Benz.

Nhà sản xuất cũng bổ sung thêm các vật liệu cách âm tại vách ngăn khoang máy và bệ trung tâm nhằm triệt tiêu tối đa tiếng ồn tràn vào khoang lái, đi cùng hệ thống âm thanh Burmester 15 loa công suất 710 W.

Dưới nắp capo là khối động cơ V8 4.0L tăng áp đôi mới với trục khuỷu phẳng, kết hợp cùng hệ thống mild-hybrid 48 V và hộp số tự động 9 cấp truyền động tới 4 bánh. Khối động cơ sinh công suất 603 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm, cộng thêm 23 mã lực hỗ trợ từ máy phát tích hợp ISG.

Xe sử dụng hệ thống treo khí nén tinh chỉnh cùng tùy chọn E-Active Body Control có khả năng quét mặt đường và điều chỉnh lực giảm xóc tới 1.000 lần mỗi giây.

Dù chưa công bố giá bán chính thức cho thị trường Mỹ, mẫu SUV đối đầu với Bentley Bentayga dự kiến sẽ có mức giá xuất phát cao hơn con số 180.000 USD của bản GLS 600 tiền nhiệm. Toàn bộ xe sẽ được xuất xưởng từ nhà máy Tuscaloosa tại bang Alabama trước khi cập bến các đại lý vào cuối năm 2026, biến đây trở thành mẫu SUV xa xỉ nhất từng được sản xuất trên đất Mỹ.