Mùa ưu đãi kéo doanh số, xe Hàn nào cũng giảm giá sâu

Cuộc đua giảm giá của 2 thương hiệu ôtô Hàn Quốc giai đoạn cuối năm ngày càng trở nên quyết liệt khi mức ưu đãi đã lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tháng 12 là thời điểm mà gần như mọi thương hiệu ôtô trên thị trường Việt đều "tất tay" làm khuyến mại. Đương nhiên 2 ông lớn của thương hiệu xe Hàn Quốc cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá nhằm chạy đua doanh số.

Vậy đâu sẽ là những mẫu xe ghi nhận ưu đãi lớn của các thương hiệu này và cái tên nào đang được hưởng khuyến mại nhiều nhất tháng? Dưới đây là tổng hợp của Tri Thức - Znews về những mẫu xe ghi nhận mức giảm tốt trong dịp cuối năm từ 2 hãng xe Hàn Quốc là Kia và Hyundai.

Hyundai giảm đến 200 triệu đồng

Trong tháng 12, trừ chiếc Grand i10, các cái tên còn lại thuộc dải sản phẩm của Hyundai tại Việt Nam đều đang được hưởng ưu đãi tiền mặt.

Trong đó, Hyundai Creta và Tucson có mức giảm thấp nhất, dao động 50-58 triệu đồng. Hai mẫu SUV cỡ lớn là Santa Fe và Palisade ghi nhận mức giảm giá tiền mặt 180-200 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe ghi nhận mức giảm tiền mặt gần 200 triệu đồng trong tháng 12. Ảnh: Hyundai TC Group.

Đây cũng là gói ưu đãi cao nhất của Hyundai áp dụng lên các mẫu SUV trong tháng cuối năm. Ngoài ra, khách hàng mua Stargazer, Accent và Santa Fe còn được tặng kèm gói gia hạn bảo hành lên 8 năm (hoặc 120.000 km).

Với Hyundai Grand i10, người mua không được giảm tiền mặt nhưng vẫn hưởng gói gia hạn bảo hành 8 năm. Mẫu xe đang là cái tên dẫn đầu nhóm xe cỡ nhỏ hạng A, với doanh số từ đầu năm đạt 2.617 chiếc tính đến hết tháng 10. Xe được bán với 2 biến thể hatchback và sedan cùng 3 phiên bản, giá dao động 360-455 triệu đồng.

Kia giảm đến 90 triệu đồng

Kia Carnival Hybrid là mẫu xe ghi nhận mức giảm cao nhất của thương hiệu Kia trong tháng cuối năm. Cụ thể, Carnival 1.6T HEV Signature 7 chỗ được giảm từ 1,849 tỷ xuống còn 1,769 tỷ đồng . Chiếc SUV cỡ C Sportage cũng đang được áp dụng ưu đãi tiền mặt đến 30 triệu đồng tùy phiên bản trong tháng 12.

Theo thông tin từ nhân viên tư vấn tại đại lý, mức giảm 30 triệu hiện được áp dụng cho phiên bản 2.0D Signature X-Line, đưa giá của tùy chọn này từ 939 triệu xuống còn 900 triệu đồng. Phiên bản 1.6T Signature AWD cũng đang được giảm từ 999 triệu còn 988 triệu đồng.

Kia Sportage đang được phân phối tại Việt Nam với tổng 6 phiên bản, giá niêm yết dao động 819 triệu đến 1,009 tỷ đồng .

Kia Carnival HEV là phiên bản ghi nhận mức khuyến mại cao nhất của dòng MPV trong tháng 12. Ảnh: Thaco.

Các mẫu xe như Kia Seltos, Sonet hay Carens đều đang được hưởng ưu đãi từ 30 triệu đồng. Trong đó, mức khuyến mại cao nhất dành cho Kia Seltos bản Luxury. Phiên bản này được giảm từ 699 triệu xuống còn 640 triệu đồng trong tháng 12. Seltos là mẫu SUV cỡ B đang được bán với 7 phiên bản, giá dao động 599-654 triệu đồng.

Bên cạnh dòng SUV hay MPV, những mẫu sedan của Kia gồm Soluto, K3 và K5 cùng xe cỡ nhỏ Morning cũng đang được giảm tiền mặt đến 90 triệu đồng.

Có thể thấy sự cạnh tranh "khốc liệt" về doanh số trong giai đoạn cuối năm đã buộc các "ông lớn" xe Hàn Quốc phải tung ra những gói khuyến mại mạnh tay, đặc biệt tập trung vào các mẫu xe gầm cao. Với mức giảm kỷ lục lên đến hàng trăm triệu đồng cho các mẫu SUV đầu bảng, cùng với việc tặng kèm các gói gia hạn bảo hành, hai thương hiệu Hàn Quốc không chỉ giảm giá mà còn cam kết lâu dài về chất lượng sản phẩm.

Điều này biến tháng cuối năm thành cơ hội vàng để người tiêu dùng sở hữu các mẫu xe SUV, MPV với chi phí đầu tư hấp dẫn nhất, đồng thời nhận được sự yên tâm tối đa về chính sách hậu mãi.