'Giải oan' cho ôtô điện: không có bức xạ nguy hiểm cho con người

Một nghiên cứu chỉ ra người ngồi bên trong ôtô điện không tiếp xúc với mức bức xạ nguy hiểm khi xe đang di chuyển hoặc khi cắm sạc.

Theo Carscoops, từng có nhiều hoài nghi rằng việc sử dụng ôtô điện, ngồi trên gói pin khổng lồ có thể sẽ âm thầm biến người dùng thành một “ăng-ten người”.

Gần đây, một nghiên cứu do ADAC (Đức) thực hiện đã làm rõ nghi vấn trên bằng cách cho 11 ôtô thuần điện cùng vài mẫu xe hybrid và xe chạy xăng/dầu cùng thử nghiệm trong nhiều điều kiện khác nhau.

Cụ thể, khi các xe này di chuyển, tăng tốc, phanh cũng như lúckhi sạc, ADAC sẽ tiến hành đo trường điện từ bằng cách đặt các cảm biến trong một hình nộm ngồi vào ghế thay đổi tư thế, đo ở nhiều vị trí khác nhau nhằm phản ánh điều kiện thực tế nhất.

Kết quả cho thấy, mức độ "bức xạ" mà người ngồi trong cabin tiếp xúc ở mức rất thấp, luôn nằm dưới ngưỡng an toàn do các cơ quan bảo vệ bức xạ quốc tế khuyến nghị.

Ngay cả trong các tình huống như tăng ga mạnh, phanh gấp hay hệ thống điện kích hoạt, cường độ từ trường vẫn ở mức thấp.

Trong số những điểm đo, khu vực ghi nhận giá trị bức xạ cao hơn thường nằm ở phần dưới cabin (gần khu vực chân), không phải ở gần đầu hoặc ngực - nơi ảnh hưởng trực tiếp tới các cơ quan nhạy cảm như tim hay não.

Việc sạc xe, bao gồm sạc chậm AC hay sạc nhanh DC, cũng đã được kiểm tra.

Khi bắt đầu cắm sạc AC, có một nhịp tăng nhẹ về từ trường, nhưng sau đó giá trị nhanh chóng giảm và nằm trong giới hạn an toàn. Thậm chí quá trình sạc nhanh DC ghi nhận mức trường điện từ thấp hơn cả sạc chậm AC.

Từ đó, nghiên cứu của ADAC khẳng định ôtô điện không biến người dùng thành “ăng-ten người” và không phóng ra bức xạ gây hại như nhiều ý kiến quan ngại.

Với dữ liệu thực nghiệm, mức phơi nhiễm EMF (trường điện từ) bên trong cabin xe điện thấp hơn hoặc không cao hơn so với nhiều xe truyền thống. Cơ quan này kết luận nếu khách hàng đang cân nhắc mua ôtô nhưng còn lo ngại về bức xạ, kết quả này sẽ là cơ sở để an tâm mua xe.

Tuy nhiên, nếu người dùng có bệnh lý nhạy cảm (chẳng hạn đang mang máy tạo nhịp tim, phụ nữ mang thai…) và vẫn lo ngại, có thể cân nhắc thêm thông tin từ các chuyên gia y tế hoặc tìm hiểu kết quả từ các thử nghiệm dài hạn hơn.