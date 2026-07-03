Xe 'ế' Mitsubishi Attrage có bản nâng cấp, thay đổi lớn ở đầu xe

Thị trường Thái Lan vừa nhận bản nâng cấp dành cho Mitsubishi Attrage. Thế hệ hiện tại của mẫu xe này đã tồn tại trên thị trường hơn một thập kỷ.

Theo Carscoops, Mitsubishi Attrage có thể không phải là mẫu xe bán chạy, nhưng thị trường Thái Lan vẫn có cơ hội chào đón phiên bản nâng cấp của mẫu xe này.

Thế hệ hiện tại của dòng xe Mirage/Attrage đã có mặt trên thị trường vào năm 2011, tức thiết kế nền tảng của xe đã kéo dài đến năm thứ 15. Trong khoảng thời gian đó, các đối thủ của Attrage đã bước sang thế hệ thứ hai hoặc thứ ba.

Dẫu vậy, Mitsubishi vẫn chỉ giữ cho mẫu xe này không bị lỗi thời bằng các phiên bản nâng cấp vào các năm 2015 và 2019, trước khi bổ sung thêm một bản nâng cấp mới nhất cho năm nay.

Thay đổi lớn nhất của Attrage 2026 nằm ở phần đầu xe. Khu vực này có lưới tản nhiệt mang phong cách thể thao hơn, gợi nhớ đến mẫu xe hiệu năng cao Lancer Evolution vốn đã bị khai tử từ khá lâu.

Đội ngũ phát triển cũng đã tinh chỉnh lại các chi tiết trong ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, giúp mặt ca-lăng trông dày dặn hơn, được sơn đen thay vì mạ crom. Hốc gió trên cản trước tích hợp đèn sương mù, cụm đèn pha giữ nguyên từ bản nâng cấp ra mắt hồi năm 2019. Phần thân xe và đuôi xe không thay đổi.

Đáng chú ý, biến thể hatchback mang tên Mirage không được áp dụng các thay đổi tương tự bản sedan.

Bên trong khoang lái, Mitsubishi Attrage 2026 không có sự thay đổi nào đáng chú ý. Khu vực trung tâm táp-lô vẫn là màn hình thông tin giải trí kích thước 7 inch quen thuộc, đặt cạnh cụm đồng hồ analog.

Các tiện nghi khác bao gồm bệ tì tay cho hàng ghế sau tích hợp khay đựng cốc, hệ thống Cruise Control, hệ thống tạm ngắt động cơ, hệ thống mở khóa không cần chìa, mã hóa khóa chống trộm hay khoang hành lý dung tích lớn.

Bên dưới nắp ca-pô Mitsubishi Attrage vẫn là khối động cơ MIVEC 1.2L hút khí tự nhiên quen thuộc, sản sinh công suất tối đa 78 mã lực, mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Sức mạnh này truyền tới cầu trước thông qua hộp số biến thiên vô cấp CVT.

Tại Thái Lan, Mitsubishi Attrage bản nâng cấp có giá khởi điểm 564.000 baht, tương đương 17.000 USD . Biến thể hatchback mang tên Mirage có giá thấp hơn, khởi điểm 509.000 baht, tương đương 15.300 USD .

Ở Việt Nam, Mitsubishi Attrage không phải là mẫu xe được quá nhiều khách hàng ưa chuộng. Xe có duy nhất biến thể sedan, giá bán dao động 380-480 triệu đồng tùy phiên bản. Tính đến hết tháng 5, Mitsubishi Attrage bán được 613 xe cho khách hàng Việt Nam.