Xe điện Volkswagen từng bị đội giá 35.000 USD nay được giảm 20.000 USD

Xe điện Volkswagen ID. Buzz từng bị bán đội giá đến 35.000 USD tại các đại lý ở Mỹ, nay được giảm giá mạnh tay để dọn kho.

Theo Carscoops, doanh số xe điện Volkswagen ID. Buzz đã giảm mạnh 35,2% trong quý I khi các đại lý tại Mỹ chỉ bán được 1.232 xe cho khách hàng.

Kết quả này xuất hiện khoảng 3 tháng kể từ thời điểm hãng xe Đức xác nhận sẽ không cung cấp ID. Buzz đời 2026 cho thị trường ôtô xứ cờ hoa - động thái được mô tả như một quyết định chiến lược sau khi đã đánh giá cẩn thận các điều kiện hiện tại của thị trường.

Volkswagen cho biết thêm ID. Buzz 2027 sẽ được giới thiệu vào cuối năm nay, khi các đại lý đã hoàn tất “dọn kho” đời xe hiện tại. Quá trình này vẫn đang tiếp diễn và các nguồn tin cho thấy lượng xe tồn dường như chỉ còn đủ để cung cấp trong khoảng một tháng rưỡi tiếp theo.

Hiện, nhiều đại lý đang tung ra ưu đãi khá lớn để giải phóng hàng tồn. Chẳng hạn, đại lý Ken Ganley Volkswagen tại Bedford (tiểu bang Ohio) đang bán một chiếc ID. Buzz Pro S đời 2025 với giá 42.000 USD , thấp hơn 20.737 USD so với giá niêm yết.

Khi đặt cạnh Honda Odyssey ở giá 24.795 USD , chiếc van điện của Volkswagen thậm chí đang sở hữu giá bán dễ tiếp cận hơn.

Đại lý Nalley Volkswagen tại Georgia cũng đang bán chiếc van điện Volkswagen ID. Buzz với giá 44.695 USD , thấp hơn mức niêm yết 62.195 USD nhờ khoản ưu đãi 10.000 USD từ đại lý và chương trình giảm giá 7.500 USD của Volkswagen.

Ngay ở “thiên đường” xe điện California, các đại lý cũng đang rao bán ID. Buzz với các khoản ưu đãi lớn. Tại đại lý New Century Volkswagen thuộc Glendale, một chiếc ID. Buzz đang có giá 49.810 USD nhờ các ưu đãi, thay vì ở giá niêm yết 62.318 USD .

Phiên bản ID. Buzz 1st Edition cũng được đại lý ở Kirkwood (Missouri) giảm giá 12.000 USD , đưa giá bán thực tế về 60.570 USD .

Chuyên trang Carscoops nhận định các mức giá nói trên nhìn chung vẫn khá đắt đỏ dành cho một mẫu minivan. Tuy nhiên, đây đã là chi phí dễ chịu hơn khá nhiều so với thời điểm các đại lý bán chênh lệch 5.000- 35.000 USD cho mẫu xe van điện.