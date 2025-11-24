Xe điện 'nội địa' đầu tiên của Malaysia trông ra sao?

Dù Proton vẫn thường xuyên được gọi là hãng xe từ Malaysia, nhưng Perodua dường như được xem là thương hiệu "nội địa mới", và QV-E cũng là sản phẩm thuần điện đầu tay của hãng xe này.

Perodua, thương hiệu xe mới của Malaysia vừa giới thiệu mẫu xe thuần điện đầu tiên mang tên QV-E. Trong các video quảng cáo, hãng xe này liên tục lặp lại slogan "100% R&D Malaysia", cho thấy đây thật sự là sản phẩm tự sản xuất đầu tiên của người Malaysia.

Theo truyền thông quốc tế, hàng loạt video quảng cáo của Perodua là một sự "châm chọc" không mấy tế nhị đối với Proton, khi các mẫu xe điện eMas của hãng này chỉ là các mẫu Geely được đổi thương hiệu và nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Chiếc xe điện tự sản xuất đầu tiên của Malaysia này được thiết kế và phát triển nội bộ bởi Perodua. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty, Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad, cho biết hãng nắm giữ sở hữu trí tuệ (IP) đối với thiết kế và cả nền tảng của xe điện này.

Hình ảnh thiết kế và trang bị của Perodua QV-E. Ảnh: Paultan.

Mặc dù chiếc xe điện đầu tiên của Perodua sẽ sử dụng pin LFP do CATL cung cấp. Đặc biệt để giới hạn sự "nhúng tay" của CATL, Perodua chỉ sử dụng pin và không dùng hệ thống khung gầm của hãng.

Khi tiếp cận gần mẫu QV-E tại triển lãm GATE 2025 gần đây, các thông số cho thấy dung lượng pin là 52,5 kWh. Dự kiến phạm vi hoạt động trong điều kiện thực tế sẽ đạt từ 400 đến 410 km.

Về giá cả, Perodua QV-E có mức giá dự kiến dao động quanh mốc 80.000 RM tại Malaysia. Công ty cho biết sản phẩm đầu tay có thể không dành cho số đông.

Hệ sinh thái là một trong những chủ đề yêu thích của ông Zainal Abidin khi nói về Perodua. Mục đích của việc có một chiếc xe điện tự sản xuất cũng là để phát triển một hệ sinh thái địa phương cho việc sản xuất EV. Trên phương diện này, Perodua đang đặt mục tiêu đạt khoảng 50% nội địa hóa cho chiếc xe điện của mình vào giữa năm 2026.