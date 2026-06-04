Xe điện Honda CUV e: mở bán tại đại lý, tủ đổi pin đi vào hoạt động

Sau nhiều tháng giới thiệu, Honda CUV e: đã chính thức mở bán tại đại lý cùng hệ thống tủ đổi pin sẵn sàng đi vào hoạt động.

Những chiếc xe máy điện Honda CUV e: đầu tiên đã bắt đầu được trưng bày tại các đại lý của hãng trên toàn quốc. Cùng với đó, các trụ đổi pin cũng đã dần hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Các tủ đổi pin với thiết kế gồm 12 ô pin, lắp đặt trước các chi nhánh Head thí điểm. Đây là trụ đổi pin dành riêng cho nhóm khách hàng mua xe CUV e: bản thuê pin, đã đăng ký dịch vụ đổi pin. Đối với người mua CUV e: kèm pin hoặc thuê pin sạc tại nhà, xe sẽ đi kèm bộ 2 dock sạc chuyên dụng.

Ngoài tủ đổi pin, Honda cũng đã hoàn thiện các trụ sạc dành cho mẫu xe điện mới là UC3 trước cửa hàng. Tuy nhiên theo kế hoạch của Honda Việt Nam, từ tháng 7, hệ thống trạm sạc mới bắt đầu đi vào hoạt động.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, không phải chi nhánh Honda nào cũng mở bán CUV e:. Số lượng xe ở mỗi chi nhánh cũng giới hạn tùy vào nhu cầu khách hàng trong khu vực.

Ví dụ khi liên hệ đến một chi nhánh Head tại phường Tân Sơn Nhất, nhân viên tư vấn cho biết hiện cửa hàng chỉ có sẵn bản màu đen. Giá bán của CUV e: cho bản thuê pin là 45 triệu đồng. Với tùy chọn kèm 2 pin và 2 sạc, giá của chiếc xe máy điện Nhật Bản tăng lên mức 65 triệu đồng.

Chi phí thuê pin là 250.000 đồng/tháng, chưa bao gồm dịch vụ đổi pin tại trụ. Để sử dụng được các trụ đổi pin của Honda, người mua CUV e: cần chi trả tổng 350.000 đồng/tháng cho phí thuê và đổi pin.

Hệ thống tủ đổi pin của Honda đã được lắp đặt tại đại lý. Ảnh: Head Doanh Thu Hà Nội.

Trong khi đó tại một chi nhánh khác thuộc phường Bình Trưng, người bán cho biết cửa hàng hiện không bán CUV e: mà vẫn đang tập trung vào dải sản phẩm chạy xăng. Mẫu xe điện duy nhất đang được tập trung phân phối tại cửa hàng là Icon e:, với giá khuyến mại còn khoảng 15 triệu đồng.

Sự xuất hiện bài bản của CUV e: đang cho thấy Honda thật sự không hề dạo chơi, hay "làm cho có" trong cuộc đua điện hóa như một số thương hiệu. Hãng xe Nhật Bản chọn những bước đi chậm hơn, đưa các sản phẩm giá cao đến, xây dựng hệ sinh thái bài bản nhằm thăm dò thị trường. Đương nhiên sự thành công của CUV e: là không dễ dàng, khi mẫu xe sở hữu khá nhiều nhược điểm cố hữu như dung lượng pin, phạm vi hoạt động hay giá bán.

Thế nhưng bằng sức mạnh thương hiệu được xây dựng trong suốt hàng chục năm của mình, Honda vẫn có thể vẫn thành công lật ngược thế cờ xe điện tại Việt Nam bằng CUV e: hay UC3 hoặc bằng một mẫu xe điện mới trong tương lai.