Xe điện giá rẻ Kia EV2 cắt bớt chỗ ngồi để rẻ hơn

Giá khởi điểm của Kia EV2 tương đương khoảng 30.800 USD. Phiên bản rẻ nhất của xe chỉ bố trí 4 chỗ ngồi.

Theo Carscoops, Kia EV2 đã bắt đầu mở bán tại châu Âu với giá khởi điểm 26.600 EUR (khoảng 30.800 USD ). Nếu chọn thuê, chi phí mỗi tháng là 239 EUR (khoảng 275 USD ) cho Kia EV2.

Kia thậm chí đã tăng số lượng phiên bản, mở rộng khoảng giá để cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng cho xe điện EV2. Trên phiên bản Light rẻ nhất, Kia EV2 chỉ còn 4 chỗ ngồi.

Kia EV2 Light trang bị motor điện 146 mã lực cùng gói pin 42,4 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 317 km. Quãng đường di chuyển tối đa mỗi lần sạc không quá ấn tượng, nhưng được cho là phù hợp với khách hàng châu Âu sinh sống tại trung tâm các đô thị lớn.

Một trong những yếu tố giúp Kia EV2 bản Light có được giá bán 26.600 EUR nằm ở cấu hình ghế ngồi trong cabin. Phiên bản này chỉ bố trí 4 chỗ ngồi, tức ở hàng sau chỉ cho 2 người ngồi, trang bị 2 tựa đầu và 2 bộ dây đai an toàn 3 điểm.

Phiên bản rẻ nhất của Kia EV2 bố trí 2 chỗ ngồi ở hàng sau. Ảnh: Kia.

Trong khi đó, Kia EV2 Air định vị ngay phía trên bản Light đã trở thành một mẫu xe 5 chỗ ngồi, vẫn giữ nguyên thông số động cơ và pin như bản Light giá rẻ. Kia EV2 Air có giá 28.990 EUR (khoảng 33.600 USD ), nhỉnh hơn đôi chút so với bản Light.

Nếu muốn sở hữu gói pin 61 kWh lớn hơn, motor điện 135 mã lực mạnh hơn kèm phạm vi hoạt động tăng lên thành 453 km, khách hàng châu Âu có thể chi 33.490 EUR (khoảng 38.800 USD ) để sở hữu Kia EV2 Air bản nâng cấp.

Sang phiên bản Earth, Kia EV2 có cả cấu hình 4 hoặc 5 chỗ ngồi, trang bị motor điện mạnh 146 mã lực, gói pin 42,2 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 308 km/lần sạc.

Dòng phiên bản Kia EV2 Earth có giá khởi điểm 31.290 EUR (khoảng 36.200 USD ) và cao nhất 31.590 EUR (khoảng 36.600 USD ).

Kia EV2 là xe điện giá rẻ của Kia dành cho khách hàng châu Âu. Ảnh: Kia.

Dòng phiên bản GT-Line của xe cũng có 2 tùy chọn 4 hoặc 5 chỗ ngồi, giá bán trong khoảng 36.890-37.190 EUR, tương đương 42.700- 43.100 USD . Các phiên bản Kia EV2 GT-Line trang bị motor điện 135 mã lực, gói pin 61 kWh cho phạm vi di chuyển tối đa 413 km/lần sạc.

Kia lần đầu tiết lộ xe điện cỡ nhỏ EV2 tại Triển lãm ôtô Brussels hồi đầu năm. Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.060 x 1.800 x 1.575 mm, chiều dài cơ sở 2.565 mm.