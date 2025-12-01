Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe công nông lao xuống vực, 13 cháu nhỏ thoát chết

  • Thứ hai, 1/12/2025 06:05 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Do địa hình đồi dốc cao, nền đường trơn trượt kết hợp đất nhão do ngấm nước lâu ngày, xe công nông bất ngờ tự trượt và lao thẳng xuống vực sông, 13 cháu nhỏ may mắn thoát chết.

Tai nan cong nong anh 1

Các em nhỏ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Nguồn: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 30/11, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cà Đam (Quảng Ngãi), xác nhận thông tin trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 13 cháu nhỏ bị thương phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Rất may, chưa có tử vong về người.

Trước đó, vào ngày 29/11, anh H.V.V (Hồ Văn Vũ, sinh năm 1990, trú thôn Trường Giang, xã Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe công nông đến khu vực sườn đồi thuộc phạm vi đất rẫy của anh Hồ Xuân Vũ, trú tổ 4, thôn Niên, xã Cà Đam để chờ chất gỗ keo sau khai thác vận chuyển đi tiêu thụ.

Thời điểm dừng chờ, có khoảng 13 cháu nhỏ (từ 8-12 tuổi), cùng trú tại thôn Niên, xã Cà Đam rủ nhau trèo lên thùng và đầu xe để chơi đùa.

Do địa hình đồi dốc cao, nền đường trơn trượt (nhiều vỏ, lá keo) kết hợp đất nhão do ngấm nước lâu ngày, xe công nông bất ngờ tự trượt và lao thẳng xuống vực sông.

Phát hiện sự việc, tài xế H.V.V vội chạy theo tìm cách xử lý nhưng không kịp. Hậu quả, anh V. và các cháu nhỏ bị đa chấn thương trên cơ thể.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cà Đam Nguyễn Văn Danh cho biết thêm nhận được tin báo, ông cùng một vài cán bộ trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với người dân đưa các nạn nhân vào Trạm y tế xã để tiến hành sơ cứu, sau đó, chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Nhờ đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện kịp thời hội chẩn, lên phương án điều trị nên đến thời điểm hiện tại, phần lớn các cháu nhỏ cơ bản ổn định về sức khỏe, tâm lý.

Ba trường hợp chẩn đoán chấn thương sọ não đã được chuyển tuyến ra Đà Nẵng tiếp tục điều trị theo nguyện vọng của gia đình, địa phương; tình trạng sức khỏe đang tiến triển tốt.

“Đây là “hồi chuông” cảnh tỉnh đối với các bậc cha mẹ, phụ huynh trong việc quản lý con cái của mình. Ngoài thăm hỏi, động viên, chính quyền địa phương cũng tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân cần phải chú ý quan sát, thận trọng hơn trong quá trình khai thác nông lâm sản, tuyệt đối không để trẻ em lại gần phương tiện vận tải, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc," ông Danh nói.

Tai nạn thảm khốc ở Lạng Sơn: Vợ chồng tử vong, con trai sống sót

Theo lãnh đạo xã Lộc Bình, 6 người ngồi trên chiếc xe gặp nạn làm 4 người tử vong trên Quốc lộ 1A, tỉnh Lạng Sơn thì có hai người là vợ chồng, hai người còn lại là nhân viên y tế.

06:30 27/11/2025

Tai nạn liên hoàn, cao tốc TP.HCM - Trung Lương ùn ứ kéo dài

Khi xe phía trước giảm tốc độ, các ôtô con, xe tải và xe đầu kéo điều khiển chạy phía sau không kịp xử lý đã va chạm mạnh vào đuôi các ôtô phía trước, làm 6 ôtô bị hư hỏng phần đầu và đuôi xe.

18:29 27/11/2025

Nguyên nhân tai nạn thảm khốc làm 4 người chết ở Lạng Sơn

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giữa ôtô con và xe container khiến 4 người chết, hai người bị thương ở Lạng Sơn.

20:38 26/11/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://www.vietnamplus.vn/quang-ngai-xe-cong-nong-lao-xuong-vuc-song-13-chau-nho-may-man-thoat-chet-post1080169.vnp

Lê Phước Ngọc/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tai nạn công nông Tai nạn Quảng Ngãi Tai nạn công nông Công nông xuống vực Tai nạn

    Đọc tiếp

    Phat hien cu li quy hiem khi di lam dong hinh anh

    Phát hiện cu li quý hiếm khi đi làm đồng

    34 phút trước 05:54 1/12/2025

    0

    Trong lúc làm đồng, một người dân ở xã Quỳnh Anh (Nghệ An) phát hiện cá thể cu li quý hiếm nên đã giao nộp cho công an để thả về môi trường rừng tự nhiên an toàn.

    Chay nha 6 tang trong ngo sau o Ha Noi hinh anh

    Cháy nhà 6 tầng trong ngõ sâu ở Hà Nội

    40 phút trước 05:48 1/12/2025

    0

    Vụ cháy xảy ra tại tầng trên cùng ở ngôi nhà 6 tầng trong ngõ 112 Mễ Trì Thượng (phường Từ Liêm, Hà Nội), may mắn không có người thương vong.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý