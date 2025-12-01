Do địa hình đồi dốc cao, nền đường trơn trượt kết hợp đất nhão do ngấm nước lâu ngày, xe công nông bất ngờ tự trượt và lao thẳng xuống vực sông, 13 cháu nhỏ may mắn thoát chết.

Các em nhỏ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Nguồn: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 30/11, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cà Đam (Quảng Ngãi), xác nhận thông tin trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 13 cháu nhỏ bị thương phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Rất may, chưa có tử vong về người.

Trước đó, vào ngày 29/11, anh H.V.V (Hồ Văn Vũ, sinh năm 1990, trú thôn Trường Giang, xã Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe công nông đến khu vực sườn đồi thuộc phạm vi đất rẫy của anh Hồ Xuân Vũ, trú tổ 4, thôn Niên, xã Cà Đam để chờ chất gỗ keo sau khai thác vận chuyển đi tiêu thụ.

Thời điểm dừng chờ, có khoảng 13 cháu nhỏ (từ 8-12 tuổi), cùng trú tại thôn Niên, xã Cà Đam rủ nhau trèo lên thùng và đầu xe để chơi đùa.

Do địa hình đồi dốc cao, nền đường trơn trượt (nhiều vỏ, lá keo) kết hợp đất nhão do ngấm nước lâu ngày, xe công nông bất ngờ tự trượt và lao thẳng xuống vực sông.

Phát hiện sự việc, tài xế H.V.V vội chạy theo tìm cách xử lý nhưng không kịp. Hậu quả, anh V. và các cháu nhỏ bị đa chấn thương trên cơ thể.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cà Đam Nguyễn Văn Danh cho biết thêm nhận được tin báo, ông cùng một vài cán bộ trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với người dân đưa các nạn nhân vào Trạm y tế xã để tiến hành sơ cứu, sau đó, chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Nhờ đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện kịp thời hội chẩn, lên phương án điều trị nên đến thời điểm hiện tại, phần lớn các cháu nhỏ cơ bản ổn định về sức khỏe, tâm lý.

Ba trường hợp chẩn đoán chấn thương sọ não đã được chuyển tuyến ra Đà Nẵng tiếp tục điều trị theo nguyện vọng của gia đình, địa phương; tình trạng sức khỏe đang tiến triển tốt.

“Đây là “hồi chuông” cảnh tỉnh đối với các bậc cha mẹ, phụ huynh trong việc quản lý con cái của mình. Ngoài thăm hỏi, động viên, chính quyền địa phương cũng tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân cần phải chú ý quan sát, thận trọng hơn trong quá trình khai thác nông lâm sản, tuyệt đối không để trẻ em lại gần phương tiện vận tải, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc," ông Danh nói.