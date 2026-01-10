Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng từ trần

  • Thứ bảy, 10/1/2026 17:31 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng từ trần hồi 15 giờ 40 phút, ngày 9/1 tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng. Ảnh: Báo Quân khu 7.

Theo thông tin từ Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, sinh ngày 25/12/1945, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, Đại tướng đã từ trần hồi 15 giờ 40 phút, ngày 9/1/2026 tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Đại tướng Lê Văn Dũng sẽ được thông báo sau.

