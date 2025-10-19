Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương từ trần

Do tuổi cao, sức yếu, ông Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng) từ trần vào hồi 6h02 ngày 18/10, hưởng thọ 98 tuổi.

Ông Trần Phương (tên thật là Vũ Văn Dung), sinh ngày 1/11/1927 tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Đường Hào, tỉnh Hưng Yên).

Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V; nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng); Bộ trưởng Nội thương (nay là Bộ Công Thương); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Tài chính).

Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 6h02 ngày 18/10 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng ông Trần Phương sẽ được thông báo sau.