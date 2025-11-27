Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tai nạn thảm khốc ở Lạng Sơn: Vợ chồng tử vong, con trai sống sót

  • Thứ năm, 27/11/2025 06:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo lãnh đạo xã Lộc Bình, 6 người ngồi trên chiếc xe gặp nạn làm 4 người tử vong trên Quốc lộ 1A, tỉnh Lạng Sơn thì có hai người là vợ chồng, hai người còn lại là nhân viên y tế.

Khoảnh khắc xe 7 chỗ tông thẳng đầu xe container ở Lạng Sơn Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các đơn vị điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa ôtô con và xe container khiến 4 người chết.

Tối 26/11, đại diện xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, xác nhận trong số 4 người tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn có một cặp vợ chồng sinh sống trên địa bàn xã Lộc Bình.

Cụ thể, hai nạn nhân tử vong là ông P.V.K. (56 tuổi) và bà T.T.L., cùng trú tại thôn Lăng Xè, xã Lộc Bình. Con trai ông K. (21 tuổi) đi cùng bố mẹ may mắn thoát nạn nhưng bị thương và được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng để chữa trị.

Tai nan container Lang Son anh 1

Chiếc ô tô 7 chỗ bị biến dạng hoàn toàn sau khi va chạm với xe container làm 4 người tử vong. Ảnh: ĐVCC.

Hai nạn nhân tử vong còn lại được xác nhận là nhân viên y tế của một bệnh viện tại Hà Nội.

Sau khi vụ TNGT xảy ra, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo lượng chức năng thực hiện công tác cấp cứu nạn nhân, phân luồng giao thông đồng thời thăm hỏi, động viên người bị thương.

Tai nan container Lang Son anh 2

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đến Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng để thăm hỏi hai nạn nhân trên chuyến xe bị thương. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 26/11, ô tô khách 7 chỗ hiệu Avanza, biển kiểm soát 19A-483.XX, chở theo 6 người đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn). Khi đến Km42+600, chiếc xe trên xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo biển số: 98E-000.XX, kéo sơ mi rơ moóc biển số: 98R-013.XX.

Cú va chạm mạnh khiến xe khách hư hỏng nặng, 4 người tử vong tại chỗ, hai người bị thương. Tuyến quốc lộ 1A bị ùn tắc kéo dài mỗi chiều gần 10 km. Để tránh ùn tắc cục bộ kéo dài, lực lượng chức năng đã điều hướng các phương tiện tạm thời được hướng dẫn di chuyển qua Quốc lộ 1A cũ để giảm tải.

Quốc Nam/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

