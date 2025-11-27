Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Danh tính các nạn nhân vụ tai nạn 4 người chết ở Lạng Sơn

Cơ quan chức năng xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong và hai người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc ở Lạng Sơn.

Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các đơn vị điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ôtô con và xe container khiến 6 người thương vong.

Theo cơ quan công an, hồi 12h48 ngày 26/11, tài xế Lại Quang Nhân (SN 1993, trú xã Thường Tín, TP Hà Nội) lái ôtô con biển số 19A-483.13 theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội.

Tai nan container Lang Son anh 1

Chiếc xe 7 chỗ bị biến dạng hoàn toàn sau cú đâm trực diện xe đầu kéo.

Khi đến Km 42+600 Quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, ôtô tông vào xe đầu kéo biển kiểm soát 98E-000.77, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 98R-013.92 do anh Phạm Văn Dũng (SN 1981, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) đang lái theo hướng ngược lại.

Trên xe con lúc này có 5 người, gồm: P.V.H (SN 2004), P.V.K (SN 1969) và T.T.L (SN 1973), cùng trú xã Lộc Bình, Lạng Sơn; N.Đ.V (SN 1985) và N.T.U.S (SN 1984), cùng trú tại Khu tập thể Bệnh viện Tâm thần Trung ương ở Thường Tín, Hà Nội.

Cú va chạm mạnh khiến xe 7 chỗ biến dạng, 4 người P.V.K, T.T.L, N.Đ.V và N.T.U.S tử vong tại chỗ.

Tài xế Lại Quang Nhân và P.V.H bị thương nặng, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng.

Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân sơ bộ do xe con đi không đúng phần đường đâm trực diện xe đầu kéo.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Lại Quang Nhân về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

