Sở Du lịch Ninh Bình đã vào cuộc xác minh vụ việc một nhân viên quán bánh mì tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động bị phản ánh có hành vi mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lấy đồ ăn dở trong miệng rồi gạt xuống chảo nướng bánh mì của khách

Anh Steez, du khách người Pháp, đang thực hiện chuyến du lịch xuyên Việt kéo dài nhiều ngày. Trong hành trình lần đầu đến Việt Nam, anh đã ghé thăm nhiều địa danh nổi tiếng như Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), Sa Pa (Lào Cai), Ninh Bình, Hà Nội, Hội An (Đà Nẵng) và đặc khu hành chính Phú Quốc.

Theo thói quen lưu giữ kỷ niệm, hầu hết chuyến đi của anh đều được ghi lại bằng video. Tuy nhiên, trong chuyến tham quan khu du lịch Tam Cốc (Ninh Bình) hồi đầu tháng 12, anh Steez đã gặp phải một sự cố ngoài mong muốn.

Khoảng chiều tối, sau khi tham quan các điểm du lịch tại Tam Cốc, nam du khách dừng chân tại một cửa tiệm bánh mì khá nổi tiếng trong khu vực. Do cửa hàng có khu bếp mở, từ bên ngoài khách có thể quan sát toàn bộ quá trình chế biến.

Trong lúc quay video, anh Steez vô tình ghi lại hình ảnh một nữ nhân viên có hành vi phản cảm. Theo đoạn clip, người phụ nữ đang ăn dở một món đồ ăn, sau đó lấy thức ăn từ miệng ra tay rồi gạt xuống chảo đang chế biến bánh mì cho khách. Dường như nhân viên này không biết mình đang bị ghi hình nên hành động diễn ra rất nhanh.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút gần một triệu lượt xem và nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước hành vi mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều người Việt đã để lại bình luận xin lỗi du khách, đồng thời khẳng định đây không phải là hình ảnh đại diện cho ẩm thực Việt Nam.

Một số ý kiến cũng thắc mắc vì sao vị khách không phản ánh trực tiếp với cơ sở kinh doanh. Trả lời vấn đề này, anh Steez cho biết đã trao đổi thẳng thắn với chủ cửa tiệm và được đổi một chiếc bánh mì khác.

Dù sự việc đã được giải quyết tại chỗ, vụ việc vẫn khiến dư luận phẫn nộ, cho rằng hành vi trên không chỉ vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống

Theo tìm hiểu, cơ sở kinh doanh xảy ra sự việc là quán bánh mì Minh Khôi tại khu vực Tam Cốc. Đại diện quán cho biết, hành vi trong video là của một nhân viên đã làm việc tại quán khoảng hai năm. Thời điểm đó, nhân viên ăn thử một miếng đậu phụ vừa nấu, do quá nóng nên bỏ ra tay và hất xuống chảo.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho biết đã có văn bản đề nghị UBND phường Nam Hoa Lư, Sở Y tế, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Sở Du lịch Ninh Bình nhấn mạnh, đây là khu du lịch trọng điểm, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, do đó việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống là cần thiết nhằm bảo đảm sức khỏe cho du khách và giữ gìn hình ảnh du lịch của địa phương.

Sở Du lịch Ninh Bình đề nghị Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu du lịch Tam Cốc – Bích Động thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm.

Đồng thời, Sở Y tế cần phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong việc xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề phát sinh, nhằm bảinh Bình đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thực po đảm sức khỏe cho du khách.

Đối với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Du lịch Nhẩm, nguyên liệu chế biến phục vụ khách du lịch tại khu vực Tam Cốc - Bích Động; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định các hành vi vi phạm về nguồn gốc, chất lượng và niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ.