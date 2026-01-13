Xác định cặp đấu đầu tiên ở tứ kết U23 châu Á 2026

U23 Nhật Bản đối đầu U23 Jordan là cặp đấu đầu tiên của vòng tứ kết ở VCK U23 châu Á 2026.

U23 Nhật Bản sẽ chạm trán U23 Jordan.

U23 Nhật Bản bước vào vòng knock-out với vị thế của đội nhất bảng C. Dưới sự dẫn dắt của HLV Go Oiwa, đội bóng xứ mặt trời mọc thể hiện sức mạnh vượt trội nhờ lối chơi tốc độ, kỹ thuật và khả năng kiểm soát trận đấu rất tốt. Dàn cầu thủ trẻ của Nhật không chỉ vượt trội về tổ chức lối chơi mà còn cho thấy chiều sâu đội hình, khi nhiều gương mặt dự bị vẫn tạo được dấu ấn mỗi lần vào sân.

Ở chiều ngược lại, U23 Jordan giành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng B sau hành trình không hề dễ dàng. Đại diện Tây Á gây ấn tượng bằng hệ thống phòng ngự chắc chắn, khả năng chuyển trạng thái nhanh và tinh thần thi đấu cực kỳ quyết liệt. Dù không được đánh giá cao bằng Nhật Bản, Jordan luôn là đối thủ khó chịu ở các giải trẻ châu lục nhờ thể lực và sự lì lợm trong những trận cầu lớn.

Cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Jordan vì thế hứa hẹn mang màu sắc rất rõ rệt. Ở đó, một bên là lối chơi kiểm soát, tấn công bài bản, bên kia là phòng ngự chặt chẽ, sẵn sàng chờ thời cơ phản công. Trong thể thức loại trực tiếp, chỉ một khoảnh khắc sai lầm cũng có thể định đoạt số phận.

Trận tứ kết này là bài test thật sự cho tham vọng vô địch của U23 Nhật Bản, ngược lại là cơ hội để U23 Jordan tạo nên bất ngờ lớn ở vòng knock-out U23 châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu, U23 Nhật Bản sẽ đối đầu U23 Jordan vào lúc 18h30 ngày 16/1.

