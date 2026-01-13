Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

7 cầu thủ U23 Việt Nam nguy cơ bị treo giò vì thẻ phạt

  • Thứ ba, 13/1/2026 19:01 (GMT+7)
  • 30 phút trước

U23 Việt Nam bước vào vòng tứ kết U23 châu Á 2026 với bài toán không hề đơn giản mang tên thẻ phạt.

U23 Việt Nam cần cẩn trọng ở vòng tứ kết.

Theo thống kê từ AFC, có tới 7 cầu thủ của U23 Việt Nam đã nhận thẻ vàng sau vòng bảng, đồng nghĩa họ đứng trước nguy cơ bị treo giò nếu tiếp tục bị trọng tài phạt thẻ ở trận knock-out sắp tới.

Danh sách gồm Nguyễn Thái Sơn, Phạm Minh Phúc, Võ Anh Quân, Phạm Lý Đức, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Công Phương và Nguyễn Đình Bắc. Đây đều là những gương mặt quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, trải dài ở cả 3 tuyến, từ phòng ngự, tuyến giữa cho tới hàng công.

Thể thức của giải U23 châu Á quy định thẻ vàng không được xóa sau vòng bảng. Điều đó đồng nghĩa bất kỳ cầu thủ nào trong nhóm nói trên tiếp tục nhận thêm một thẻ vàng ở tứ kết sẽ bị treo giò ở trận bán kết, nếu U23 Việt Nam giành quyền đi tiếp. Đây rõ ràng là rủi ro lớn về mặt lực lượng.

Trong số 7 cái tên kể trên có những trụ cột giữ vai trò then chốt như Lý Đức ở hàng thủ, Thái Sơn ở tuyến giữa hay Đình Bắc trên hàng công. Sự vắng mặt của họ, nếu kịch bản xấu xảy ra, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi và sức cạnh tranh của U23 Việt Nam.

Vì vậy, ngoài bài toán chuyên môn, ban huấn luyện U23 Việt Nam phải tính toán kỹ lưỡng về cách sử dụng nhân sự và kiểm soát cảm xúc của các cầu thủ trong trận tứ kết. Giữ được cái đầu lạnh, chơi quyết liệt nhưng tỉnh táo là yếu tố sống còn của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

U23 UAE và U23 Syria mạnh yếu thế nào?

Với vị trí nhất bảng A, U23 Việt Nam gặp U23 UAE hoặc U23 Syria, hai đối thủ vừa sức ở vòng 16 đội.

1 giờ trước

CLB Ninh Bình đón Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ

Chiều 13/1, CLB Ninh Bình thông báo chiêu mộ thành công bộ 3 tuyển thủ U23 Việt Nam gồm Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Mỹ.

3 giờ trước

Khoảnh khắc khiến U23 Việt Nam thót tim

Tối 12/1, khoảnh khắc Nguyễn Đình Bắc bất ngờ bị kiểm tra VAR gây tranh cãi lớn.

3 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

U23 Việt Nam U23 Việt Nam

    Đọc tiếp

    Quyen luc HLV o Real Madrid chi la ly thuyet hinh anh

    Quyền lực HLV ở Real Madrid chỉ là lý thuyết

    16 phút trước 19:14 13/1/2026

    0

    Việc Real Madrid sa thải Xabi Alonso phơi bày vấn đề cốt lõi đã tồn tại nhiều năm tại Bernabeu: ranh giới mong manh giữa quyền lực của HLV và tiếng nói của phòng thay đồ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý