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Thể thao World Cup 2026

Xác định cặp đấu đầu tiên của vòng 16 đội World Cup 2026

  • Thứ ba, 30/6/2026 19:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vòng 16 đội World Cup 2026 thành hình với cặp đấu đầu tiên được xác định, trong khi Brazil, Paraguay vẫn phải chờ đối thủ của mình lộ diện sau những ngày thi đấu tiếp theo.

Morocco chạm trán chủ nhà Canada ở vòng 1/8. Ảnh: Reuters.

Vòng 16 đội (vòng 1/8) World Cup 2026 chính thức lộ diện những cặp đấu đầu tiên sau khi các trận sớm của vòng 32 khép lại.

Trận mở màn vòng 1/8 sẽ diễn ra lúc 0h ngày 5/7 trên sân Houston, nơi chủ nhà Canada chạm trán Morocco. Đây cũng là cặp đấu đầu tiên được xác nhận sau loạt trận vòng 32 đội ngày 30/6 khép lại.

Ở nhánh đấu còn lại, Paraguay sẽ đối đầu đội thắng trong cuộc so tài giữa Pháp và Thụy Điển. Đại diện Nam Mỹ đang lên tinh thần sau khi loại Đức ở loạt luân lưu sáng 30/6, tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu.

Đội tuyển Brazil, vừa ngược dòng thắng Nhật Bản 2-1 nhờ các pha lập công của Casemiro và Gabriel Martinelli, sẽ gặp đội thắng trong cặp Bờ Biển Ngà - Na Uy. Thầy trò Carlo Ancelotti được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch sau khi ngược dòng vượt qua thử thách đầu tiên ở vòng knock-out.

Trong ngày thi đấu tiếp theo của vòng 32 đội, Mexico sẽ gặp Ecuador để tranh suất vào tứ kết. Đội thắng của cặp đấu này sẽ chạm trán đội thắng giữa Anh và CHDC Congo.

Hai ngày cuối của vòng 1/8 cũng hứa hẹn hấp dẫn với hàng loạt cuộc đối đầu đáng chú ý. Đương kim vô địch Argentina sẽ chờ đội thắng giữa Australia và Ai Cập nếu vượt qua Cape Verde.

Tây Ban Nha có thể tạo nên màn đại chiến với Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 nếu cả hai cùng vượt qua các đối thủ lần lượt là Áo và Croatia.

Theo lịch thi đấu, vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 8/7 với tổng cộng tám trận đấu, qua đó xác định tám đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết.

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Đào Trần

World Cup Sân Houston World Cup 2026 Canada Morocco

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