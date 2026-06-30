Bounou biến luân lưu thành nỗi ám ảnh cho đối thủ

Yassine Bounou lại sắm vai người hùng khi giúp Morocco hạ Hà Lan trên chấm luân lưu bằng pha cứu thua cho thấy bản lĩnh hơn là may mắn.

Bounou cản phá cú sút của Summerville, giúp Morocco vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu.

Yassine Bounou một lần nữa biến loạt sút luân lưu thành sân khấu của riêng mình. Trước Hà Lan ở vòng 1/16 sáng 30/6, thủ môn của Morocco cản phá cú đá quyết định của Crysencio Summerville, giúp đội nhà thắng 3-2 trên chấm 11 m sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức ở vòng knock-out World Cup 2026.

Khoảnh khắc ấy không đơn thuần là may rủi. Ở những lượt sút đầu, Bounou làm điều quen thuộc của hầu hết thủ môn: chọn một hướng, đổ người thật nhanh và chờ cơ hội. Nhưng càng về cuối loạt sút, anh càng đọc ra thói quen của cầu thủ Hà Lan. Họ thường đưa bóng lên cao, cố sút vượt khỏi tầm với nếu thủ môn chỉ lao thấp sát mặt cỏ.

Bounou lập tức điều chỉnh. Anh vẫn chọn hướng, nhưng thay vì đổ người hết cỡ, thủ môn sinh năm 1991 bật lên theo quỹ đạo bóng. Ở lượt sút của Quinten Timber, Bounou đoán sai, nhưng Timber lại đưa bóng ra ngoài. Đến lượt Summerville, anh đọc đúng hướng, bật đúng thời điểm và cản phá cú đá khiến Hà Lan sụp đổ.

Đó là ranh giới giữa một thủ môn phản xạ tốt và một chuyên gia luân lưu thực thụ. Bounou không chỉ bay người theo cảm tính. Anh quan sát, ghi nhớ, thay đổi cách bắt và đủ lạnh để thực hiện điều đó trong thời khắc áp lực nhất.

Thủ môn Morocco tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một chuyên gia bắt penalty hàng đầu thế giới.

Đây không phải lần đầu Bono gieo ám ảnh trên chấm 11 m. Tại World Cup 2022, anh là người hùng của Morocco trong trận gặp Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Bounou cản phá hai quả luân lưu, góp phần đưa Morocco vào tứ kết và tạo nên một trong những chiến thắng lịch sử nhất của bóng đá châu Phi.

Một năm sau, thủ môn này tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Sevilla ở chung kết Europa League 2022/23 trước Roma. Trận đấu phải phân định bằng loạt luân lưu, và Bounou lại cản phá 2 cú đá, giúp Sevilla thắng 4-1 để lần thứ 7 vô địch giải đấu.

Những dấu mốc ấy cho thấy pha cứu thua trước Summerville không phải khoảnh khắc lóe sáng ngẫu nhiên. Đó là sự tiếp nối của một bản lĩnh đã được kiểm chứng ở những trận cầu lớn, nơi mỗi cú sút đều có thể định đoạt cả mùa giải, thậm chí cả lịch sử của một đội tuyển.

Ở tuổi 35, Bounou không cần những động tác màu mè để được công nhận. Chỉ riêng sự hiện diện của anh trong khung gỗ đã đủ tạo sức nặng tâm lý cho người sút. Với Morocco, Bono không chỉ là thủ môn. Anh là điểm tựa của những khoảnh khắc sinh tử.

Emiliano Martinez có thể là biểu tượng lớn nhất của các loạt luân lưu trong bóng đá hiện đại. Nhưng nếu xét về sự điềm tĩnh, khả năng đọc penalty và bản lĩnh ở thời khắc sống còn, Bounou cũng xứng đáng được đặt cạnh những chuyên gia hàng đầu thế giới.

Morocco hoàn tất chiến thắng trước Hà Lan trên chấm luân lưu Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 1-1, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.