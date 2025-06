'Người nhện' Morocco khiến Real Madrid mất điểm

Trong cả trận, Bounou duy trì sự ổn định và chắc chắn trong khung gỗ của Al Hilal. Anh có hàng loạt pha cứu thua ấn tượng, giúp đội bóng của mình hòa 1-1 trước Real Madrid hùng mạnh rạng sáng 19/6.

Cụ thể, Bounou thực hiện tới 6 pha cứu thua, trong đó có 5 lần cứu thua ngay trong vùng cấm, cho thấy khả năng phản xạ nhạy bén và sự bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng. Đặc biệt, tuyển thủ Morocco còn chặn đứng một quả phạt đền quan trọng của Federico Valverde ở phút 90+2, ngăn cản Real Madrid kết liễu trận đấu.

Bên cạnh sự chắc chắn trong khung gỗ, Bounou cũng có khả năng phát động tấn công hiệu quả. Anh thực hiện 13 đường chuyền dài chính xác, tạo điều kiện cho các đồng đội có cơ hội phản công nhanh chóng.

Trên mạng xã hội, Bounou nhận nhiều lời khen của CĐV. Một tài khoản viết: "Anh ấy vẫn bắt phạt đền rất hay". CĐV khác lên tiếng: "Bounou là người nhện của Al Hilal".

Bounou không phải là gương mặt xa lạ. Anh góp công giúp tuyển Morocco có mặt ở bán kết World Cup 2022. Ở vòng 16 đội tại giải này, Bounou trực tiếp cản thành công 2 quả phạt đền ở loạt luân lưu trước Tây Ban Nha, giúp Morocco chiến thắng và giành vé vào tứ kết.

Với phong độ ấn tượng hiện tại, Bounou chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Al Hilal trong những trận đấu tiếp theo tại FIFA Club World Cup 2025™.

Hai đối thủ kế tiếp của đại diện Saudi Arabia ở giải này là Salzburg (ngày 23/6) và Pachuca (27/6).

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.