Bóng đá Anh phản bội chính truyền thống của mình

Premier League vừa chính thức loại bỏ lịch đấu trọn vẹn vào ngày 26/12 khỏi mùa giải 2025/26, một động thái khiến những người yêu bóng đá lâu năm không khỏi tiếc nuối. Một truyền thống từng là cốt lõi của bóng đá xứ sương mù đang dần phai mờ.

Từng chút một, những nét đặc trưng lâu đời của bóng đá Anh đang bị cuốn phăng bởi làn sóng thương mại hóa. Vòng 3 FA Cup bị kéo dài lê thê, khung giờ vàng 3h chiều thứ bảy gần như tuyệt chủng, chung kết FA Cup không còn là điểm kết của mùa giải. Và giờ đây, đến lượt ngày lễ bóng đá lớn nhất năm - Boxing Day - bị đẩy sang một ngày khác.

Theo lịch công bố mới, toàn bộ 10 trận đấu Premier League sẽ diễn ra vào thứ bảy, ngày 27/12 thay vì 26/12 như truyền thống. Dù giải đấu để ngỏ khả năng điều chỉnh nếu các đài truyền hình yêu cầu, con số tối đa cũng chỉ là 5 trận. Nói cách khác, Boxing Day - ngày mà bóng đá từng là tâm điểm - đã chính thức trở thành quá khứ.

Ban tổ chức viện lý do quen thuộc: bảo vệ sức khỏe cầu thủ. Các HLV từ lâu đã chỉ trích việc thi đấu hai trận trong vòng chưa đầy 48 giờ vào dịp lễ. Họ so sánh với các giải châu Âu - nơi cầu thủ được nghỉ đông dài ngày để phục hồi thể lực.

Nhưng nghịch lý ở chỗ: các CLB vẫn đá cúp châu Âu dày đặc, vẫn rong ruổi tour hè ở châu Á, vẫn tranh tài tại Club World Cup. Vậy thì tại sao thứ cần loại bỏ lại chính là một phần không thể thiếu trong văn hóa bóng đá Anh? Thực tế đơn giản là: Boxing Day không tạo ra doanh thu như các kế hoạch quốc tế.

Boxing Day vốn là ngày nghỉ lễ toàn quốc, là dịp để gia đình quây quần, để người hâm mộ đến sân, để các trận đấu diễn ra trong không khí ấm áp, thân thiện - dẫu luôn sẵn sàng bùng nổ mỗi khi có bàn thua. Đó là ngày bóng đá sống đúng với vai trò của nó: kết nối cộng đồng, vun đắp cảm xúc.

Dù giao thông công cộng hạn chế trong ngày lễ, người hâm mộ vẫn luôn tìm được cách đến sân. Trước đây, các trận derby địa phương thường được ưu tiên tổ chức nhằm giảm gánh nặng di chuyển - một truyền thống nữa cũng đã bị bỏ qua vì “an ninh” và “tiện lợi phát sóng”.

Sự thật là người hâm mộ giờ đây không còn là ưu tiên của những người điều hành bóng đá. Lịch thi đấu được sắp xếp cho khán giả truyền hình toàn cầu. Giờ đá sớm, đá muộn - bất chấp việc CĐV phải di chuyển hàng trăm cây số trong thời tiết khắc nghiệt. Tất cả vì lượng người xem, vì hợp đồng bản quyền.

Boxing Day từng là dịp trọng đại với người hâm mộ Anh. Giờ đây, nó chỉ còn là hoài niệm với những ai sống qua thời bóng đá còn đặt khán giả làm trung tâm. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Khi các ông chủ Mỹ dần chiếm đa số tại Premier League, không sớm thì muộn, những trận đấu tại Pasadena, Atlanta hay Seattle sẽ xuất hiện trong lịch thi đấu chính thức.

Và đến lúc đó, người hâm mộ sẽ hồi tưởng lại cảm giác chen chúc trong cái rét căm căm để đến St James' Park ngày 26/12 với một nụ cười nhẹ - vì ít nhất khi ấy, họ còn được coi là một phần của cuộc chơi.

Boxing Day không chết. Nhưng bóng đá Anh đang chôn vùi nó bằng chính bàn tay của mình.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.