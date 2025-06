MU gặp Arsenal ở vòng khai màn Premier League 2025/26

Ban tổ chức Premier League công bố lịch thi đấu mùa 2025/26 và người hâm mộ sớm được chiêu đãi với trận cầu đinh MU tiếp đón Arsenal tại Old Trafford.

Premier League mùa giải 2025/26 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Đây được xem là màn khởi động "ác mộng" cho cả hai đội, bởi không ai muốn phải chạm trán đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngay từ vạch xuất phát. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu cho một mùa giải hứa hẹn bùng nổ.

Mùa giải sẽ khởi tranh vào ngày 15/8, với trận đấu sớm giữa Liverpool và Bournemouth trên sân Anfield lúc 20h (giờ địa phương), được truyền hình trực tiếp trên Sky Sports. Ngày tiếp theo, Newcastle làm khách trên sân Aston Villa, trong khi Man City đón tiếp Wolves tại Etihad.

Chủ nhật là tâm điểm với hai trận hấp dẫn. Chelsea đối đầu Crystal Palace, sau đó là MU chạm trán Arsenal. Đêm thứ hai sẽ là màn chào sân của tân binh Leeds United gặp Everton.

Một số trận khác trong ngày thứ bảy không lên sóng gồm Tottenham tiếp Burnley, Brighton tiếp Fulham, Brentford làm khách trên sân Nottingham Forest, và tân binh Sunderland gặp West Ham.

Các vòng đấu kế tiếp cũng được dự đoán rất hấp dẫn. Liverpool hành quân đến sân Newcastle, Man City tiếp Tottenham, Everton chơi trận sân nhà đầu tiên ở sân vận động mới trị giá 800 triệu bảng gặp Brighton.

Vòng Boxing Day (26/12) mang đến đại chiến Chelsea và Aston Villa, MU gặp Newcastle. Trong khi loạt trận đầu năm 2026 chứng kiến Man City gặp Chelsea và MU làm khách trên sân của Leeds.

Lịch thi đấu vòng mở màn Premier League 2025/26.

Ngày hạ màn mùa giải 24/5/2026 hứa hẹn kịch tính. MU gặp Brighton, Arsenal hành quân đến sân Crystal Palace, Chelsea làm khách trên sân Sunderland, Liverpool chạm trán Brentford, còn Man City đụng Aston Villa. Các trận còn lại gồm Tottenham vs Everton, Burnley vs Wolves, Nottingham Forest vs Bournemouth và West Ham vs Leeds.

Liverpool kỳ vọng bản hợp đồng kỷ lục Florian Wirtz sẽ giúp họ bảo vệ thành công ngôi vương. Tuy nhiên, Arsenal chắc chắn quyết tâm phá dớp 3 mùa liên tiếp về nhì. Man City cũng hứa hẹn trở lại mạnh mẽ sau kỳ chuyển nhượng bạo chi, trong khi Chelsea đầy tham vọng với đội hình mới và suất dự Champions League.

MU bước vào mùa giải với nhiệm vụ sửa sai sau năm đầu tiên gây thất vọng dưới thời HLV Ruben Amorim. Tottenham cũng mở ra kỷ nguyên mới cùng Thomas Frank, người thay thế Ange Postecoglou dù vị HLV này giúp Spurs vô địch Europa League.