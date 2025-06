Cựu sao MU nhận án phạt nặng

FIFA chính thức đưa ra án phạt với bộ đôi cầu thủ của Boca Juniors là Herrera và Nicolas Figal, mỗi người phải nhận án treo giò 4 trận sau khi bị đuổi khỏi sân trong trận đấu mở màn giữa Boca Juniors và Benfica.

Cụ thể, Herrera bị đuổi do phản ứng thái quá với trọng tài ở phút 45, khi anh bị thay ra do chấn thương và đang ngồi trên băng ghế dự bị. Trong khi đó, Figal bị truất quyền thi đấu ở phút 88 sau một pha vào bóng thô bạo.

Quyết định này của FIFA gây ra làn sóng phẫn nộ từ phía người hâm mộ Boca Juniors. Họ nhắm vào trường hợp của Andrea Belotti, khi tiền đạo của Benfica cũng bị đuổi trong trận đấu nhưng chỉ nhận án treo giò 2 trận. Nhiều fan cho rằng án phạt dành cho Herrera và Figal là quá nặng nề và không công bằng.

Herrera để lại màn trình diễn đáng quên trong ngày ra quân của Boca tại FIFA Club World Cup 2025™. Cựu sao MU được xếp đá chính trong trận đấu này nhưng chỉ thi đấu vỏn vẹn 20 phút trước khi bị thay ra vì chấn thương. Đây là lần thứ tư tiền vệ người Tây Ban Nha gặp chấn thương cơ bắp kể từ khi gia nhập Boca vào tháng 1.

Kể từ khi gia nhập Boca Juniors, Herrera thi đấu 9 trận nhưng phải đối mặt với 4 ca chấn thương trong 6 tháng qua. Mức độ nghiêm trọng của chấn thương lần này chưa được công bố. Nhưng với chấn thương kết hợp án treo giò của FIFA, khả năng Herrera nghỉ hết giải có thể xảy ra.

Ở trận kế tiếp, Boca sẽ đối đầu Bayern Munich vào ngày 21/6.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.