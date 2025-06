Tân binh 60 triệu euro gây ấn tượng ở Real Madrid

Trong suốt 90 phút thi đấu, Huijsen có 78 lần chạm bóng, với tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 88%. Anh tung ra 4/6 đường chuyền dài chính xác. Tân binh đến từ Bournemouth cũng không ngại va chạm khi thắng 6/6 tình huống tranh chấp, cho thấy sự tự tin và sức mạnh của mình.

Bên cạnh khả năng kiểm soát bóng, Huijsen còn thể hiện khả năng phòng ngự ấn tượng với 7 lần thu hồi bóng, thông số tốt nhất trên sân. Anh còn có 2 pha chặn bóng, 3 lần tắc bóng và 3 lần phá bóng hiệu quả. Đặc biệt, trung vệ trẻ này không để cầu thủ Al Hilal vượt qua mình trong bất kỳ tình huống nào.

Sau trận đấu, nhiều người đã khen ngợi màn trình diễn của Huijsen. Một CĐV bình luận: "Huijsen không vồ vập và thi đấu rất điềm tĩnh". Người hâm mộ khác viết: "Bản hợp đồng này rất đáng trông chờ". Tài khoản khác nhận xét: "Bình tĩnh và chững chạc, tương lai của hàng thủ Real Madrid là đây".

Những màn trình diễn chững chạc của Huijsen trong màu áo Bournemouth mùa giải 2024/25, đặc biệt là ở nửa sau mùa giải, cho thấy đây là mẫu trung vệ lý tưởng cho bóng đá hiện đại: cao lớn, nhanh nhẹn, tư duy chiến thuật sắc bén và đặc biệt là khả năng chơi bóng bằng chân cực kỳ ấn tượng.

Trận hòa 1-1 giúp Real Madrid và Al Hilal chia nhau hai vị trí đầu bảng H. Xếp sau là Pachuca và Salzburg, hai đội có trận hòa 0-0.

