Foden tạo kỷ lục ở FIFA Club World Cup

Chỉ mất 1 phút 51 giây để tiền vệ của Man City mở tỷ số trong trận đấu gặp Wydad AC. Với pha lập công này, Foden cũng trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất trong lịch sử giải đấu. Bên cạnh đó, Foden cũng trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn ở hai kỳ FIFA Club World Cup™ khác nhau (lần trước vào năm 2023), theo Opta.

Trước khi ghi bàn, Foden đã trải qua 20 trận không có pha lập công nào, cả ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Anh trải qua mùa giải 2024/25 không như ý ở sân Etihad khi mất suất đá chính vì phong độ thấp.

Sau trận đấu, Foden chia sẻ với Channel 5: "Tôi sẵn sàng cho mùa giải mới. [Giải đấu] này rất quan trọng, không chỉ cho tôi mà cho các cầu thủ. Điều quan trọng là tôi phải lấy lại sự sắc bén ở khâu dứt điểm trong một giải đấu lớn như thế này".

HLV Pep Guardiola cũng khen ngợi khả năng cầm nhịp ở tuyến giữa của Foden, khi đá cạnh cùng hai tân binh Rayan Cherki và Tijjani Reijnders. Ngoài 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, Foden còn sở hữu 93% tỷ lệ chuyền chính xác, tạo ra 2 cơ hội ăn bàn và 3 cú sút trúng đích. Anh nhận giải Cầu thủ hay nhất trận vừa qua từ ban tổ chức.

Dù hậu vệ Rico Lewis bị đuổi ở phút 88, Man City vẫn có 3 điểm ở ngày ra quân nhờ pha lập công còn lại của Jeremy Doku.

Ở bảng G FIFA Club World Cup™, Man City tạm dẫn đầu với 3 điểm. Hai đối thủ còn lại tại bảng này là Al Ain và Juventus sẽ đối đầu vào sáng 19/6.

