FIFA giữ mặt mũi nhờ Real Madrid

Trong bối cảnh nhiều trận đấu của giải diễn ra trên nền khán đài trống vắng, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trở thành ngọn hải đăng, là "đòn bẩy cuối cùng" để FIFA níu lại niềm tin nơi người hâm mộ và giới truyền thông.

FIFA Club World Cup 2025™- phiên bản mở rộng với 32 đội - là canh bạc chiến lược của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Với tham vọng biến giải đấu trở thành một “World Cup của các CLB”, FIFA chọn tổ chức tại Mỹ, sử dụng những SVĐ có sức chứa khổng lồ và kỳ vọng tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt không kém World Cup truyền thống. Nhưng thực tế giáng một cú tát vào sự kỳ vọng ấy.

Ngay những ngày đầu, hình ảnh các khán đài loang lổ đã phủ bóng u ám lên giải đấu. Trận Chelsea - LAFC tại Atlanta chỉ thu hút hơn 22.000 khán giả, dù sân có thể chứa tới 70.000 người. River Plate - Urawa Red Diamonds thậm chí còn tệ hơn, với chưa đầy 12.000 người đến sân, chỉ chiếm 17% sức chứa.

Những con số ấy không chỉ phơi bày sự lạnh nhạt của người hâm mộ Mỹ đối với các CLB ngoài châu Âu, mà còn cho thấy rằng mô hình tổ chức Club World Cup vẫn còn nhiều bất cập. Trong bức tranh ấy, Real Madrid nổi bật như một thương hiệu toàn cầu hiếm hoi đủ sức xoay chuyển cục diện.

Cả ba trận vòng bảng của họ đều nằm trong nhóm năm trận có doanh số bán vé cao nhất giải, hai trong số đó cháy vé hoàn toàn. Từ lâu, Real Madrid không chỉ là một đội bóng, mà là biểu tượng toàn cầu. Và ở giải đấu lần này, họ trở thành "phao cứu sinh" giúp FIFA giữ lại thể diện.

FIFA hiểu điều đó. Những báo cáo truyền thông gần đây của tổ chức này không ngần ngại nhấn mạnh vai trò trung tâm của Real Madrid trong việc thúc đẩy lượng khán giả và sự quan tâm chung đối với giải đấu.

Từ góc độ tiếp thị, Real Madrid là át chủ bài hoàn hảo. Nhưng vấn đề đặt ra là: nếu phải phụ thuộc vào một vài đội bóng lớn để cứu vớt hình ảnh một giải đấu toàn cầu, thì liệu Club World Cup có thật sự bền vững?

Sự khác biệt giữa đội tuyển quốc gia và CLB là điều không thể phủ nhận. Đội tuyển quốc gia đánh thức niềm tự hào dân tộc, gắn bó với cảm xúc và bản sắc. CLB - dù giàu truyền thống đến đâu - cũng khó lòng lôi kéo lượng lớn CĐV quốc tế đến sân, nhất là ở một quốc gia không có văn hóa cổ vũ bóng đá sâu rộng như Mỹ.

Việc chọn những SVĐ khổng lồ tại Mỹ càng phơi bày rủi ro khi lượng vé bán ra không đạt kỳ vọng. FIFA từng có lựa chọn khác: tổ chức tại các SVĐ nhỏ hơn, tạo không gian gần gũi, dễ lấp đầy, từ đó mang lại hình ảnh tích cực hơn. Nhưng tổ chức này lại chọn con đường tham vọng - và giờ, họ phải bám víu vào Real Madrid để giữ thể diện.

Chủ tịch Infantino có thể lập luận rằng đây là phép thử cho World Cup 2026, như cách Confederations Cup từng là bản nháp của các kỳ World Cup trước. Nhưng thử nghiệm nào cũng cần giới hạn. Nếu những trận đấu với khán đài trống vắng cứ tiếp diễn, người hâm mộ sẽ không khỏi đặt câu hỏi: FIFA đang tạo ra giải đấu cho ai?

Real Madrid có thể giúp FIFA vượt qua kỳ Club World Cup đầu tiên theo định dạng mới mà không bị xem là thất bại. Nhưng đó cũng là lời cảnh tỉnh: bóng đá CLB không thể “bán” bằng công thức của bóng đá đội tuyển. Và FIFA không thể mãi trông đợi một "Real Madrid thứ hai" để giải cứu những quyết định thiếu thực tế trong tương lai.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.